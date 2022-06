La série Wonder Man Disney + dans les œuvres de Marvel

Wonder Man apparaît enfin dans une série d’action en direct grâce à Destin Daniel Cretton et Andrew Guest, selon les rapports de The Hollywood Reporter. Guest sera scénariste en chef et producteur exécutif du projet Marvel Cinematic Universe, Cretton développant la série. De plus, il écrira et éventuellement réalisera des épisodes de la série, car il est actuellement sous contrat global avec Marvel Studios. Hormis son rôle de créateur du Homme étonnant série, Cretton travaille également sur la suite de Shang-Chi et la légende des dix anneauxqu’il va écrire et réaliser.

Guest est le dernier d’un essaim d’écrivains à rejoindre l’univers cinématographique Marvel à Disney +. Variety a rapporté le mois dernier que Matt Corman et Chris Ord écriraient et produiraient une nouvelle série Daredevil en première sur le service de streaming, avec Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprenant leurs rôles. La paire est déjà apparue dans le canon MCU, avec Cox revenant dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et D’Onofrio dans Oeil de faucon.

FILM VIDÉO DU JOUR

Wonder Man, autrement connu sous le nom de Simon Williams, a été présenté pour la première fois en 1964 en tant que méchant des Avengers toujours présents. Il est le fils d’un riche industriel dont la chance commence à tourner lorsque le concurrent Stark Industries arrive. Williams accepte finalement une offre du baron Zemo, un personnage MCU bien connu qui lui accorde des super pouvoirs, y compris une super force. Après plusieurs démêlés avec les héroïques Avengers, qui combattent le crime, Williams rejoint leurs rangs, créant les West-Coast Avengers basés à Los Angeles. En raison de son travail de jour en tant qu’acteur et cascadeur, Wonder Man a acquis une popularité notable. La route des super-héros hollywoodiens peut être une direction que Disney + prend avec le personnage, car nous n’avons rien vu de tel jusqu’à présent dans le MCU.





Quelle expérience ont Destin Daniel Cretton et Andrew Guest ?

Studios Marvel

Destin Daniel Cretton devrait être un match parfait avec Homme étonnant. Shang-Chi et la légende des dix anneaux était l’un des films les plus universellement appréciés de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. Le public et les critiques ont apprécié la façon dont l’histoire d’origine s’est développée et la superbe action et comédie qui ont diverti les fans. De plus, le film a été nominé pour l’Oscar de la meilleure réalisation en effets visuels.

Guest a également du travail au sein du MCU à son actif. Il a agi à titre de producteur-conseil sur Oeil de faucon, qui est sorti l’année dernière, et a été généralement apprécié par les téléspectateurs. La série a suivi les personnages Hawkeye et Kate Bishop, interprétés par Hailee Steinfeld. Guest a également de l’expérience dans la comédie, travaillant sur des émissions comme Brooklyn neuf-neuf, Communautéet 30 Rocher.





Il faudra attendre et voir comment le duo aborde Homme étonnant et comment ils peuvent différencier la série Disney + des autres projets que Marvel Studious a publiés.