La série Witcher reprend le tournage: quelle est la sortie?

À quoi ça ressemble, le tournage l’est aussi Le sorceleur a depuis repris. Après le tournage de la saison 2 de la série Netflix en raison des mesures mondiales COVID-19 devait être interrompu, Cavill en a obtenu un autre peu avant les vacances de Noël Vous avez une blessure au genouqui a paralysé à nouveau le calendrier.

Les comédiens semblent maintenant être revenus sur le plateau dans une nouvelle fraîcheur et la production avance à nouveau. Mais après tous les retards, quand est-ce en fait avec un Début du spectacle être attendu?

Quand sortira The Witcher: Saison 2?

Comme Paul Bullion, qui dans la 2ème saison Sorceleur Lambert incarné, annoncé dans son dernier post Twitter, il est de retour sur le tournage de « The Witcher » avec ses collègues. En conséquence, Cavill semble également s’être suffisamment remis de sa blessure pour pouvoir retomber dans le rôle de Geralt.

Mais qu’en est-il de la sortie de la deuxième saison? Certains fans affluent déjà avec agitation avec leurs sabots et doutent que la nouvelle saison de la série arrive cette année Netflix va commencer. Après tout, la sortie n’a pas été trop loin jusqu’à présent Été 2021 supposé.

Comme aurait appris Insider Redanian Intelligence, le tournage aura lieu au moins jusqu’à Mars 2021 et ne peut pas être terminé en février comme prévu. Cela signifie également qu’une sortie de la deuxième saison « The Witcher » en Automne 2021 est beaucoup plus probable car la post-production prendra également quelques mois de plus.