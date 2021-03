La série Witcher a joué le rôle de Philippa Eilhart!

Le casting de La série Witcher un line-up extrêmement important a été ajouté. Comme on le sait maintenant, l’actrice a été retrouvée, la sorcière dans la 2e saison de l’émission Netflix Philippa Eilhart incarnera.

The Witcher: L’actrice de Philippa dans la série

Bien que plusieurs personnages importants aient déjà été choisis pour la deuxième saison, certains acteurs sont encore inconnus. Comme l’acteur, pour l’espion Sigismund Dijkstra. Mais maintenant, le casting est pour sa meilleure moitié d’espion Philippa Eilhart connu. Son nom est Cassie Clare.

L’actrice britannique a commencé sa carrière en tant que chanteuse et danseuse dans diverses comédies musicales. Elle a ensuite fait son chemin dans l’industrie du cinéma et des séries dans des productions telles que « Bisexual », « Ransom » et « Brave New World » ou « Bulletproof 2 » ont continué.

Clare jouera Philippa dans la saison 2 de The Witcher. © Universal Pictures

Qui est Philippa Eilhart dans l’univers Witcher?

Dans les jeux « The Witcher » de CD Projekt RED et du Modèle de livre d’Andrzej Sapkowski, nous la connaissons comme l’une des sorcières les plus puissantes du continent fictif. Le magicien parfumé à la cannelle est capable de se transformer en hibou et a été l’un des membres fondateurs de la Boîte des sorcières.

Elle reprend l’histoire dans les livres et les jeux et a travaillé, entre autres, comme consultante pour King Vizimir. Puis elle a coopéré (surtout pour ses propres intérêts) avec Dijkstra, qui est malheureusement tombée amoureuse de la belle sorcière. Malheureusement à cause de Philippa « Depuis quelque temps, rien n’a été fait d’hommes » fait du.

Nous connaissons Philippa de « The Witcher 2: Assassins of Kings ». Depuis un âge fier d’environ 300 ans, elle a bien résisté. © Projet CD

Maintenant, Cassie Clare est mise dans le rôle de la fière et parfois sournoise Enchanteresse éclos et nous espérons nous enchanter avec sa magie d’illusion. Comment aimez-vous le line-up du Philippa? Êtes-vous heureux de les voir sans bandeau? Toutes les informations complémentaires sur le casting peuvent être trouvées ici: