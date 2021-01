La série Witcher a apparemment trouvé des acteurs du roi Henselt

Le tournage du 2ème saison de Le sorceleur ont été repris il y a quelques jours. Au cours de cela, d’autres acteurs se sont apparemment trouvés pour assumer le rôle de beaucoup de nouveaux personnages devrait éclore. Il ne faut pas seulement être les lecteurs du Livres Sapkowski, mais aussi être connu des joueurs.

The Witcher: le casting de King Henselt pour la saison 2?

Comme le rapporte Redanian Intelligence, certaines personnalités royales semblent nous attendre dans la 2ème saison et le Monarques des royaumes du Nord jouer un rôle important. Ainsi était déjà la présence de Reine Meve et leur représentation confirmée par Rebecca Hanssen.

Maintenant, le roi Henselt apparaît aussi Souverain de Kaedwenjoindre. Il serait incarné par Edward Rowe, dont l’apparence semble s’accorder assez bien avec celle du dirigeant à la tête brûlante. L’acteur britannique serait dans le 5e et 8e épisode être vu comme Henselt.

Qui est le roi Henselt? Le roi est appelé avide de pouvoir et décrit comme mégalomane, porte une barbe rebelle et est connu pour son comportement antipathique et rugueux. En plus, il chérit aucune tolérance que ce soit pour les non-humains et les non-humains.

Dans les livres, il se produit à la fois dans L’héritage des elfes Aussi bien que dedans Le temps du mépris sur. On le rencontre dans la série de jeux CD Projekt RED en The Witcher 2: Assassins of Kings. Ici aussi, Geralt fait face à un dirigeant arrogant et sans scrupules.

Dans The Witcher 2, nous ne rencontrons le monarque que si nous suivons un scénario très spécifique. © Projet CD

Sorciers et rois dans la saison 2

Il est clair depuis longtemps que la nouvelle saison de la série Netflix sera plus approfondie Famille de sorceleurs de Geralt consacrera et les deux Lambert, aussi bien que Âne et même Papa sorceleur Vesemir trouver dans la série. S’il y aura d’autres rois en plus des monarques de fonte, comme le roi de Redania Wisimir ou le roi d’Aedirn Demawend, n’est pas encore officiellement connue.

Ce ne serait pas improbable, cependant, puisque Redanien devient aussi un espion Sigismund Dijkstra introduit dans l’histoire de la 2ème saison. Nous n’en serons certains qu’avec la sortie de la nouvelle saison « The Witcher » sur Netflix. Le début sera probablement dans Automne 2021 respectivement.