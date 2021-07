La série « Willow » pour Disney+ perd un autre de ses réalisateurs

Les choses n’ont pas avancé sans heurts pour le retour de « Willow » via le catalogue Disney+. Le classique fantastique épique sorti en 1988 comportera une série dans laquelle l’acteur Warwick Davis assumera à nouveau son rôle de personnage principal, qui a été l’une des créations les plus attachantes du réalisateur Ron Howard.

En janvier, il a été annoncé que le réalisateur Jon M. Chu, responsable de « Crazy Rich Asians » et « In The Heights », aurait quitté son poste dans la série en raison de problèmes liés au calendrier de tournage et au fait que le Royaume-Uni Il a tout de même maintenu son confinement obligatoire en raison de la pandémie, en plus de ses nouvelles responsabilités de père avant la naissance de son fils cet été.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last of Us : Le budget de la série HBO est annoncé

Après le départ de Chu, il a été rapidement révélé que Jonathan Entwistle, connu pour son travail chez Netflix avec les séries « The End of the F *** ing World » et « I Am Not Okay With This », serait chargé de diriger le spectacle épisode pilote. Un nouveau rapport de Deadline note que le cinéaste s’est retiré du projet et a été remplacé par Stephen Woolfenden.

Woolfenden a été réalisateur de séries telles que « Outlander » et « Doctor Who », ainsi que directeur d’unité supplémentaire sur des films tels que « Detective Pikachu », les deux premiers volets de « Fantastic Beasts », les quatre derniers versements. de la saga Harry Potter »et« La Légende de Tarzan ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: La fin de « Loki » était très différente dans le script original.

Deadline note que le départ d’Entwistle a eu lieu en avril dernier, et que cela n’affecte pas le calendrier de production. Son remplaçant a déjà été engagé comme « réalisateur et producteur », en plus d’avoir déjà tourné les deux premiers épisodes de la série, qui se dérouleront des décennies après les événements du film original « Willow ».

La série Disney + met en vedette Ellie Bamber, Ruby Cruz et Erin Kellyman aux côtés d’Amer Chadha-Patel. Ron Howard, bien qu’il ne fasse pas partie intégrante du projet, a offert son aide à sa création, comptant sur les scénaristes Jonathan Kasdan de « Solo: A Star Wars Story » et Wendy Mericle de la série « Arrow ».