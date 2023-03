La série Willow aura une deuxième saison mais il faudra patienter longtemps

Disney+

Après des rumeurs d’annulation de la série Willow, son showrunner, Jonathan Kasdan, est sorti pour clarifier la situation actuelle du programme.

La série saule qui continue l’histoire du film culte avec le même protagoniste, Warwick-Davis, dans la peau du personnage qui donne son nom aux deux entrées, sonnait pour être annulé après les huit premiers épisodes de sa première saison. Pourtant, tout semble indiquer que cette nouvelle est loin de la réalité et que le show télévisé a encore de l’avenir sur la plateforme de streaming. Disney+.

Le créateur du programme, Jonathan Kasdanfait référence à la série très bien accueillie par la critique spécialisée qui lui attribue un taux d’acceptation de 83% en Tomates pourries contre les 65% que lui donnaient les audiences en général. La vérité est que l’histoire de saule Il a encore beaucoup à raconter, c’est pourquoi le producteur et scénariste a voulu apporter la tranquillité d’esprit aux fans de cette franchise.

Y aura-t-il une autre saison de Willow ?

« La vérité est moins frappante, mais voilà: une décision a été prise la semaine dernière pour libérer notre distribution principale pour d’autres opportunités de séries qui pourraient se présenter au cours de l’année à venir. Avec toutes les productions télévisuelles et cinématographiques du monde entier, vous en aurez à nouveau besoin. Ceci est encore simplifié par la simple réalité que les scripts sur lesquels nous travaillons nécessitent de nombreux acteurs de notre première saison avec lesquels il n’y a aucun lien contractuel. »comme indiqué dans les réseaux de Kasdan.

Qu’est-ce que cela signifie pour les fans de la série ? Disney+? « En raison de forces beaucoup plus larges et plus complexes que je n’ose comprendre, la production de séries en streaming ralentit dans l’industrie et Willow ne reviendra pas au tournage pendant les 12 prochains mois. »c’est pourquoi ce qu’ils appellent actuellement Tome II Il ne sortira pas dans peu de temps.

Nous pouvons confirmer que le Tome II de saule C’est écrit et d’après ce que son showrunner indique, il y a le soutien de Disney dans cet aspect, mais la vérité est que cette affaire rappelle ce qui se passe avec chasseur d’esprit, un programme qui, bien qu’il n’ait pas d’annulation officielle, serait apparemment plus mort que vivant en termes de continuité. C’est l’industrie dans le monde du streaming aujourd’hui !

