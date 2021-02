La série Vivo S9 portera un appareil photo selfie de 44 MP, dont le lancement est prévu le 6 mars

15 févr.2021 17:50:03 IST

Vivo a travaillé sur son nouveau smartphone Vivo S9 5G qui devrait remplacer le Vivo S7 5G axé sur les selfies, lancé l’année dernière. Bien que la société n’ait pas encore confirmé le lancement du nouveau Vivo S9 5G, un rapport récent suggère que le Vivo S9 5G sera dévoilé le 6 mars, où l’informateur de Digital Chat Station a partagé un affiche hors ligne de la série Vivo S9 qui montre le design.

Selon la nouvelle affiche, le Vivo S9 5G aura une caméra frontale de 44 MP ainsi que le système de double caméra selfie 8 MP (ultra-large). L’image qui a fui montre la conception arrière du téléphone qui semble identique au Vivo S7 5G. L’image montre le téléphone avec un système de triple caméra à l’arrière, placé dans un module carré. Comme le texte traduit automatiquement dit «série S9», il pourrait y avoir plus d’un smartphone qui accompagnerait le Vivo S9 5G.

Le pronostiqueur a ajouté que le prochain Vivo S9 5G serait livré avec le premier chipset 6 nm au monde, tandis que des rapports précédents suggéraient que le Vivo S9 5G serait livré avec le chipset Dimensity 1100 5G qui a été dévoilé le mois dernier.

Récemment, un téléphone Vivo V2072A a été repéré récemment sur la console Google Play et la plate-forme de certification 3C de Chine, qui pourrait être le téléphone Vivo S9 5G. Selon la liste, le combiné serait livré avec un écran Full HD +, alimenté par le chipset Dimensity 1100, 12 Go de RAM, le système d’exploitation Android 11, une batterie de 4000 mAh et une charge rapide de 33 W. Si Vivo est vraiment prêt à lancer le Vivo S9 5G le 6 mars, nous pourrions voir la société commencer à taquiner son arrivée dans les prochains jours.

.

