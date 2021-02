La série Vivo S9 a confirmé son lancement en Chine le 3 mars: tout ce que nous savons jusqu’à présent

23 févr.2021 17:55:37 IST

Vivo a travaillé sur le nouveau smartphone de la série S et la société a confirmé que le lancement de la série Vivo S9 aura lieu en Chine le 3 mars. La société a intégré Lisa, membre du groupe K-Pop BlackPink, en tant qu’ambassadrice de la nouvelle série, selon un rapport par Gizmochina. Vivo a partagé le teaser officiel de la nouvelle série de smartphones. La société semble avoir changé l’orientation de l’appareil. La vidéo montre un slogan: « Very Night Soft Light Selfie » et « Illuminating My Beauty » qui indique que le prochain téléphone pourrait se concentrer sur la technologie de la caméra frontale, au lieu de la caméra principale.

Les fuites suggèrent que la série Vivo S9 serait le premier smartphone à être alimenté par le processeur 6 nm MediaTek Dimensity 1100. Un autre rapport suggère que le smartphone nommé Vivo S9e pourrait être alimenté par le MediaTek Dimensity 820.

Selon les listes TENAA, le téléphone obtiendra un écran OLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le point culminant de l’appareil est la caméra à double selfie qui dispose d’un capteur principal de 44 MP, tandis qu’à l’arrière se trouverait la configuration à quatre caméras qui comprend le capteur principal de 64 MP. Les détails sur l’autre capteur ne sont pas connus pour le moment.

Pour le stockage et la mémoire, le téléphone devrait disposer de 12 Go de RAM. Le téléphone abritera une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 33 W et prendra en charge un haut débit mobile amélioré 5G (eMBB). L’appareil fonctionnera sur la propre interface personnalisée OriginOS de la société en plus du dernier système d’exploitation Android 11 prêt à l’emploi.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂