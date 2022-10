La série Vigilante aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

in

Netflix

Vigilante est la dernière rage mondiale de Netflix et certains se demandent si les responsables travaillent sur une deuxième saison. Ce qui est connu?

Vigilant est venu au service de streaming Netflix le 13 octobre et à partir de là, il a retenu l’attention des abonnés, au point de déplacer Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer comme la série la plus regardée du moment dans le monde entier. A cette occasion, c’est un autre titre qui est basé sur un événement de la vie réelle, mais pas aussi sinistre que celui du criminel de Milwaukee. Compte tenu de cela, le public a dévoré les 7 épisodes et se demande s’il y aura plus à l’histoire.

Sa prémisse, créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, suit Dean et Nora Brannock, un couple qui vient d’acheter la maison de ses rêves, mais dont les voisins ne sont pas vraiment amicaux. Cet accueil froid se transforme en véritable enfer lorsqu’ils commencent à recevoir des lettres inquiétantes de quelqu’un qui se fait appeler « l’Observateur ». La famille effrayée est poussée au bord du gouffre alors que les sinistres secrets du quartier sont révélés.

+Est-ce que Vigilante aura la saison 2 sur Netflix ?

Dans un premier temps, nous allons passer en revue ce qui s’est passé à la fin du premier volet. Son dernier chapitre montre Karine fuyant l’adresse située au 657 Bouleverd en hurlant après avoir apparemment rencontré ‘l’Observateur’. En chemin, on voit aussi doyen devenir obsédé par la recherche du harceleur, rester dans les limites de sa famille et même de son travail. A la clôture, il parvient à vendre la maison et surveille la nouvelle famille.

Pour le moment, aucun mot officiel de Netflix a laissé tomber un mot sur un renouvellement pour une saison 2 de Vigilant, puisqu’il faut généralement 28 jours pour examiner les numéros d’audience et prendre une décision. D’un autre côté, rappelons qu’il s’agit d’un événement réel et que ce qui a été vu à l’écran est une partie des recherches qui ont été effectuées, donc une suite devrait être plus une fiction qu’une réalité.

Comme on le sait, ce cas réel n’a toujours pas de résolution, il pourrait donc être un élément à utiliser par les scénaristes. La chose importante à garder à l’esprit est que « le Vigilante » continue d’errer dans la région, donc un prochain lot d’épisodes pourrait se concentrer sur la nouvelle famille qui vient dans la série, et pourrait même avoir la présence de doyen, ambitieux pour sa recherche. Sinon, les nouveaux propriétaires peuvent continuer leur cauchemar, ainsi que les mystérieux voisins qui ont plus à donner.

