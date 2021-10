La série Upgrade Sequel est toujours en cours de développement

Le PDG de Blumhouse, Jason Blum, a fourni une mise à jour ambitieuse sur le plan Améliorer séries télévisées. Basé sur le superbe film d’action cyberpunk de 2018 réalisé par Leigh Whannell et mettant en vedette Logan Marshall-Green, Blum a révélé que des scripts étaient en cours d’élaboration, Blum attendant une commande directe en série.

« Améliorer aurait dû être une sortie large. J’étais énervé à ce sujet. Nous travaillons sur une émission de télévision. Donc travailler sur les scripts. Ce premier tour n’est pas sorti. Je n’ai pas eu la réponse que je voulais obtenir. Je ne veux pas être en développement. Je veux une commande. Nous travaillons à nouveau sur les scripts, afin de pouvoir obtenir une commande. Et je ne veux pas le développer. »

Aspirer à une commande directe en série n’est rien d’autre qu’un espoir, mais Blum semble déterminé à obtenir ce qu’il veut, refusant d’accepter quoi que ce soit de moins. L’homme derrière le célèbre studio Blumhouse est clairement désireux de lancer la série et d’étendre le monde de Améliorer introduit pour la première fois en 2018.

Ecrit et réalisé par Insidieux et L’homme invisible‘s Leigh Whannell, qui a signé un accord global avec Blumhouse, et mettant en vedette Logan Marshall-Green, Betty Gabriel et Harrison Gilbertson, Améliorer suit Marshall-Green dans le rôle de Grey, un technophobe, qui, après une agression brutale, est paralysé à l’hôpital avec sa femme bien-aimée assassinée. Un mystérieux inventeur milliardaire propose bientôt à Trace un remède contre ses maux sous la forme d’un implant d’intelligence artificielle appelé STEM qui améliorera son corps. Avec sa mobilité maintenant restaurée et plus encore, alors que Gray découvre qu’il a également une force et une agilité surhumaines, l’homme lésé décide d’utiliser ses compétences pour se venger des voyous qui ont détruit sa vie.

Produit par Jason Blum, sous sa bannière Blumhouse Productions, Améliorer a été salué par la critique pour son univers de science-fiction conceptuel et granuleux, son sens de l’humour et la performance centrale, et en particulier la performance physique, du leader Logan Marshall-Green. Bien que le film n’ait pas illuminé le box-office (comme on ne lui en a pas vraiment donné l’occasion), faisant ses débuts légèrement au-dessus des estimations avec 4,6 millions de dollars dans sa sortie limitée, Améliorer a été très apprécié par le public, ce qui a conduit à l’idée de ramifier le Twilight Zone/Miroir noir-monde esque sur le petit écran.

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de la série télévisée prévue, mais il a été révélé qu’elle reprendrait quelques années après les événements du film. L’idée centrale de l’émission est d’élargir l’univers avec une version évoluée de STEM, la même technologie de puce informatique avancée qui a été introduite dans le film, apportant un nouvel hôte et imaginant un monde dans lequel le gouvernement réutilise STEM pour aider à arrêter activité criminelle. Reste à savoir si la série répondra aux questions laissées par la fin brutale du film.

Les Améliorer série a recruté Tim Walsh (Treadstone, Tireur), qui co-créera le spectacle aux côtés de Leigh Whannell, qui devrait également servir de showrunner. Walsh sera également producteur exécutif. A l’heure actuelle, aucun réseau n’est rattaché à l’émission. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

