La série Ultra est de retour avec Ultraman Chronicle D: « Ultras Who Fight Together »

Diffusée pour la première fois le 29 janvier 2022, la célèbre série Ultra de Tsuburaya Productions est de retour pour une série biographique tokusatsu,​ Ultraman Chronique D (ウルトラマンクロニクルD, Urutoraman Kuronikuru Di). Le public mondial peut regarder la dernière version de la populaire série Ultra (avec sous-titres en anglais) après la diffusion sur TV Tokyo Network de chaque nouvelle Ultraman Chronique D épisode sur la chaîne YouTube officielle d’Ultraman. Chaque semaine, l’officiel Twitter mondial ULTRAMAN Le compte tweete également une mise à jour lorsque l’épisode sort, afin que les fans d’Ultra ne manquent jamais l’action de la semaine ! L’épisode de cette semaine s’intitulait « Ultras Who Fight Together » et était un coup de circuit avec les fans.

Le synopsis de l’épisode « Ultras Who Fight Together », le sixième épisode de la nouvelle Ultraman Chronique D série, lit (édité pour plus de clarté), « Ultra Heroes travaille parfois ensemble pour surmonter des situations difficiles. Par exemple, nous regardons le travail d’équipe transparent d’Ultraman Trigger et Ultraman Z et quand Zero est venu aider Ultraman Z et Geed au combat. Enfin, en regardant de retour aux souvenirs de Zero, nous montrons l’héroïsme des Ultra Heroes qui ont soutenu Ultraman Saga. »

En 2022, cela fait un quart de siècle depuis le début de la diffusion de Dyna Ultraman, et c’est un suivi de Ultraman Tiga, la première entrée révolutionnaire de la série Heisei Ultraman. Ensemble avec Ultraman Gaïa, sorti l’année suivante, les trois séries ont été adorées par les fans et affectueusement surnommées « TDG ». De plus, selon le communiqué de presse de Tsuburaya Productions pour le Ultraman Chronique D titre, le Déclencheur Ultraman : Tiga nouvelle générationest désormais diffusé avec des critiques élogieuses et capte l’imagination de trois générations de fans, captivant les parents et les enfants de la génération « TDG » ainsi que les nouveaux fans.





Ultraman Chronicle D rend hommage au 25e anniversaire d’Ultraman Dyna





Productions Tsuburaya

En l’honneur du 25e anniversaire de Dyna UltramanTsuburaya Productions a produit une toute nouvelle série, Ultraman Chronique D. Le spectacle est inspiré de la célèbre phrase du dernier épisode de Dyna Ultraman« Que signifie le ‘D’ dans ‘Chronique D’? »

L’annonce officielle de la série se lit comme suit : « A la tête de la nouvelle émission se trouvent les membres réguliers de la Déclencheur Ultraman le casting, Marlulu de Planet Metron, a exprimé Mao Ichimichi (également connu sous le nom de M ・ A ・O) et Deban, le petit monstre mascotte, exprimé par Risae Matsuda. Connu par les fans comme le Pigmon de l’ère Heisei, Deban est apparu pour la première fois dans Ultraman Tiga puis, plus tôt cette année, a fait sa première apparition à la télévision en 25 ans. Dans cette émission, Deban passe chez Marluru, et les deux sont rejoints par des invités spéciaux et partagent leur enthousiasme pour les Ultra Heroes avec tous les fans d’Ultra. Tout cela et bien plus arrivent bientôt. S’il vous plaît restez à l’écoute! »





Dans la série, Deban passe régulièrement chez Marluru. Ensuite, les deux sont rejoints par des stars invitées spéciales alors qu’ils partagent tous leur enthousiasme pour les Ultra Heroes avec les nombreux fans d’Ultra du monde entier. Et l’enthousiasme contagieux, avec un commentateur YouTuber disant: « Je dois dire que ces histoires de Marlulu et Deban sont certainement divertissantes. Je pense que ce sont les meilleures qu’ils aient faites dans ces émissions de chroniques. » Regardez l’épisode le plus récent ci-dessous:





