La série Twisted Metal d’Anthony Mackie débarque chez Peacock

le Metal tordu série a trouvé sa place. Par date limite, l’adaptation du jeu vidéo se dirige vers le service de streaming Peacock de NBCUniversal où il vient de recevoir une commande de série complète. Comme indiqué précédemment, la série met en vedette Anthony Mackie (Le faucon et le soldat de l’hiver), qui devrait également diriger son propre film Captain America pour Marvel Studios et Disney.

Michel Jonathan Smith (Cobra Kaï) écrit la série et servira de showrunner. Mackie et Smith sont producteurs exécutifs aux côtés de Will Arnett et Marc Forman sous leur bannière de production Electric Avenue. La série est basée sur une prise originale de Rhett Reese et Paul Wernick (Dead Pool, Zombieland). Le projet est une collaboration entre Sony Pictures TV, Playstation Productions et Universal Television. Reese et Wernick sont également producteurs exécutifs avec Jason Spire d’Inspire Entertainment, Peter Principato d’Artists First, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, et Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation.

FILM VIDÉO DU JOUR

Basé sur les jeux vidéo, Metal tordu est une série d’action-comédie à indice d’octane élevé sur un « étranger à la bouche motorisée offert une chance d’avoir une vie meilleure, mais seulement s’il peut réussir à livrer un mystérieux colis à travers un désert post-apocalyptique. Avec l’aide d’une voiture à gâchette voleur, il affrontera des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et d’autres dangers de la route, y compris un clown dérangé qui conduit un camion de crème glacée bien trop familier. »

Le personnage de Mackie, John Doe, est décrit comme un « laitier intelligent qui parle aussi vite qu’il conduit. Sans aucun souvenir de son passé, John a l’occasion unique de réaliser son souhait de trouver une communauté. , mais seulement s’il peut survivre à un assaut de combats de véhicules sauvages. »





Sony

« Metal tordu est un phénomène mondial depuis plus de 25 ans, mais c’est la vision créative de cette adaptation en direct, dirigée par Michael Jonathan Smith, Rhett Reese et Paul Wernick, qui nous a époustouflés. Anthony Mackie en vedette l’a également rendu indéniable ! a déclaré Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé, NBCUniversal Television and Streaming, dans un communiqué. « Cette série comique imprégnée d’adrénaline est entre les mains d’experts avec nos partenaires de Sony Pictures Television, Playstation Productions et Universal Television, et sera le complément parfait à Peacock alors que nous continuons à rechercher des programmes divertissants uniques. »

« Nous sommes ravis que notre première série avec nos bons amis de Peacock soit avec nos incroyables partenaires d’Electric Avenue, Universal Television et nos collègues de PlayStation Productions », ajoute Jeff Frost, président, Sony Pictures Television Studios, et Jason Clodfelter, co- Président, Sony Pictures Television Studios. « Michael Jonathan Smith et Rhett et Paul ont ingénieusement donné vie à cette comédie pleine d’action et nous sommes tellement chanceux d’avoir Anthony au centre de la série. Nous attendons avec impatience cette équipe incroyable qui épatera le public avec ce concept tordu et inventif.

Le responsable de la production de Playstation, Asad Qizilbash, a ajouté : «Metal tordu est l’une des franchises les plus appréciées de PlayStation. Nous sommes ravis d’avoir une équipe créative et des partenaires aussi incroyables qui travaillent ensemble et qui ont une telle passion pour cette propriété emblématique. Nous avons hâte que les fans voient ce que nous avons prévu pour eux.

Une date de sortie n’a pas encore été annoncée sur Peacock pour le Metal tordu séries.





