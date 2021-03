La série Turner & Hooch Disney + ramène Reginald VelJohnson en tant que maire David Sutton

Reginald VelJohnson reprendra son rôle de David Sutton dans le Turner et Hooch série suite sur Disney +. La série à venir, qui met en vedette Josh Peck en tant que fils du personnage de Tom Hanks du film original, a été développée par Avis de brûlure créateur Matt Nix. Bien que la série suivra un nouveau Turner et un nouveau Hooch, l’apparition de VelJohnson marque au moins un lien vers le film original.

La date limite rapporte que Reginald VelJohnson sera présenté dans un rôle récurrent sur le Turner & Hooch série, il ne sera donc pas limité à une apparition ponctuelle. Jouant un flic dans le film original, David Sutton de VelJohnson est maintenant le maire de la ville. Hanks n’est pas actuellement attaché au projet et il n’est actuellement pas prévu de présenter le Scott Turner original pour le moment. On ne sait pas si d’autres acteurs du film original apparaîtront également.

Le Turner & Hooch La série met en vedette Josh Peck dans le rôle de Scott Turner II, un maréchal américain qui hérite d’un chien indiscipliné qui s’avère être le partenaire dont il ne savait pas qu’il avait besoin. 30 ans après les événements du film original, l’ancien partenaire de Scott Turner Sr., David Sutton, est depuis devenu maire, bien qu’il soit resté proche de Scott Jr. et de sa sœur Laura (Lyndsy Fonseca). Selon la date limite, il y a « peu de choses qui se passent à Cypress Beach que le maire Sutton ne sache pas et quand Scott et Laura commencent à enquêter sur l’un des anciens cas de leur père, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que David soit impliqué. »

Également en vedette dans Turner & Hooch sont Carra Patterson dans le rôle de Jessica Baxter, la partenaire de Scott dans la force; Brandon Jay McLaren dans le rôle du maréchal américain Xavier Wilson; Vanessa Lengies comme entraîneur K-9 Erica Mouniere; Anthony Ruivivar en tant que chef du patron de Scott, James Mendez; et Jeremy Maguire dans le rôle du neveu de Scott, Matthew Garland.

VelJohnson est connu pour jouer souvent des policiers et d’autres premiers intervenants en uniforme dans d’autres films et émissions de télévision. Son rôle le plus célèbre est peut-être de jouer le patriarche bien-aimé de la famille Carl Winslow dans la sitcom classique Questions de famille. Il est également largement connu pour jouer au LAPD Sgt. Al Powell dans les deux premiers Mourir dur films. Plus récemment, VelJohnson est apparu dans des émissions de télévision comme Maman, Brooklyn Nine-Nine, et Il fait toujours beau à Philadelphie. L’acteur fournit également la voix de Dieu dans la série Adult Swim Lazor Wulf.

Sorti en 1989, l’original Turner & Hooch Le film a été réalisé par Roger Spottiswoode. Il mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle de Scott Turner Sr., un détective qui adopte à contrecœur un gros chien nommé Hooch comme partenaire qui s’avère également être son nouveau meilleur ami. Mare Winningham, Craig T. Nelson, Scott Paulin, Ebba Roe Smith et VelJohnson ont également joué. Le film a été un grand succès au box-office et est devenu un peu un classique culte, bien qu’il n’ait jamais reçu de suivi approprié de l’histoire jusqu’à présent.

Turner & Hooch sera diffusé en première sur Disney + le 16 juillet 2021. Composé de 12 épisodes, chaque épisode sera diffusé chaque semaine jusqu’à la finale de la saison le 1er octobre. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Turner and Hooch, Disney Plus, Streaming