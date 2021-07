La série Tiger King de Peacock ajoute Dean Winters dans le rôle de Jeff Lowe

Dans la dernière édition des choix de casting dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin, 30 Rocher et Brooklyn neuf-neuf La star Dean Winters a signé pour jouer Jeff Lowe dans la prochaine série Tiger King de Peacock. L’idée de Winters en tant que gros chat poignardant dans le dos est si parfaite que l’acteur pourrait bien finir par représenter Jeff Lowe encore mieux que Jeff Lowe lui-même.

Depuis l’énorme succès de la série documentaire de Netflix, Tiger King: Murder, Madness and Mayhem, divers studios n’ont pas été en mesure de mettre en production des dramatisations scénarisées assez rapidement, l’adaptation de Peacock n’étant qu’une parmi plusieurs à paraître. Winters rejoint la série, qui s’intitule actuellement Joe Exotique, aux côtés de SNL favori et chasseurs de fantômes la star Kate McKinnon, qui incarnera Carole Baskin, et LUMINEUX John Cameron Mitchell, qui incarnera Joe Exotic. Il a également été récemment annoncé que Brian Van Holt jouera John Reinke, Sam Keeley jouera John Finlay, Natt Wolff jouera Travis Maldonado et Dennis Quaid jouera Rick Kirkham.

Plutôt que de se concentrer sur la figure centrale de Roi Tigre, la série suivra plutôt McKinnon dans le rôle de Carol Baskin, alors qu’elle « apprend que son ennemi juré Joseph ‘Joe Exotic’ Maldonado-Passage élève et utilise ses grands félins à des fins lucratives. Elle entreprend de fermer son entreprise, incitant à une rivalité qui s’intensifie rapidement. . Mais Carole a son propre passé mouvementé et quand les griffes sortiront, Joe ne reculera devant rien pour exposer ce qu’il considère comme son hypocrisie. Les résultats s’avèrent dangereux. «

La rivalité entre les deux excentriques a été relatée dans l’énorme succès de Netflix Tiger King : meurtre, folie et chaos, qui plonge dans le monde plus étrange que la fiction des propriétaires de gros chats, en se concentrant sur Joe Exotic, un polygame mulet et armé et chanteur country-western qui préside un zoo en bordure de route en Oklahoma. Charismatique mais malavisé, Joe et une incroyable distribution de personnages, dont des barons de la drogue, des escrocs et des chefs de secte, partagent tous une passion pour les grands félins, ainsi que le statut et l’attention que leurs dangereuses ménageries recueillent. Mais les choses prennent une tournure sombre lorsque Carole Baskin, militante pour les animaux et propriétaire d’un sanctuaire de gros chats, menace de les mettre en faillite, attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.

Jeff Lowe est entré dans la série en tant que complice et ami de Joe Exotic, promettant de l’aider à garder son zoo controversé en investissant et en aidant à l’entretien, tout en disant qu’il l’aiderait à faire tomber Baskin. Malheureusement, on ne doit faire confiance à personne dans le monde impitoyable de la possession de gros chats, et Lowe n’a pas tardé à trahir Exotic, reprenant son zoo avant d’être accusé par le gouvernement américain de cruauté envers les animaux.

« Joe Exotic s’annonce comme un drame audacieux et provocateur et parfaitement adapté à Peacock, où nous pouvons repousser les limites et vraiment donner vie à l’histoire d’une manière que nous ne pourrions pas faire à la télévision », Susan Rovner, a révélé le président du contenu de divertissement pour NBCUniversal Television. « Déplacer exclusivement Joe Exotic vers Peacock n’est qu’un exemple des points forts de notre nouvelle structure, qui nous donne la possibilité de laisser l’art dicter la plate-forme et non l’inverse. »

Joe Exotique n’a pas encore de date de sortie mais sera diffusé exclusivement sur Peacock. Cela nous vient de Deadline.

