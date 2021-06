La série The Witcher saison 2 : nouvelle bande-annonce avec Geralt – et Vesemir ?

Le sorceleurLes fans attendent déjà avec impatience le 2e saison Avec Henry Cavill comme Geralt de Riviac’est attendu Sur Netflix en fin d’année ira au début.

Sur l’annonce récente WitcherCon le 9 juillet nous devrions enfin en savoir plus sur les nouveaux épisodes. L’événement virtuel des fans pour « The Witcher » a lieu en coopération avec Netflix et le studio de développement CD Projekt RED, de sorte que des nouvelles peuvent également être attendues dans le secteur des jeux.

Premier regard sur Kaer Morhen et le maître sorcier Vesemir ?

Preuve d’un premier trailer de la saison 2 déjà livré le récemment publié Aperçu de l’extrait avec Freya Allan dans le rôle de Ciri, qui commence sa formation de sorcière dans les nouveaux épisodes. Maintenant, Henry Cavill pose avec un clip d’aperçu à Geralt de Riv après, qui en révèle beaucoup plus sur les nouveaux épisodes – bien qu’initialement seulement dans de minuscules extraits et astuces.

J’espère que cela devrait arriver dans les prochains jours plus de clips de prévisualisation pour la saison 2 attendre de Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer. Voici Geralt de Rivia en premier :

C’est Vesemir ? Par exemple, vous pouvez voir le dans une section Arrivée de Geralt et Ciri dans la forteresse des sorceleurs Kaer Morhen. Un autre extrait révèle même une première vision possible – quoique assez floue – du mentor de Geralt, le légendaire Maître Sorcier Vesemir:

Le film d’animation annoncé parle également du maître sorceleur Vesemir Le sorceleur : le cauchemar du loup, qui devrait être diffusé sur Netflix avant la 2e saison de « The Witcher ». Ici aussi, aucune date précise n’a été fixée, ce qui, espérons-le, changera dans le cadre de la WitcherCon.

Détails de la première histoire de The Witcher Saison 2

Les nouveaux épisodes sont basés directement sur les événements de la première saison de la série : Geralt, Ciri et Yennefer se rencontrent pour la première fois et essayer d’échapper à leurs adversaires. Ils se sont déjà lancés à la poursuite de la jeune princesse Ciri et de ses compagnons. Ils trouvent refuge dans l’ancien Forteresse de sorceleur Kaer Morhen.

Voici les premières images des personnages principaux de la saison 2 ! © Netflix

Ici, Ciri ne trouve pas seulement de nouveaux amis et alliés, elle devient aussi Combattant par l’épée formé et apprend le leur pouvoirs spéciaux pour contrôler. sont également un Variété de monstres et nouveaux adversaires annoncé. Récemment, il y a même eu des preuves d’un première apparition de la chasse sauvage ou la Cavalier rouge.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich a déjà confirmé à l’avance de nombreux nouveaux personnages pour la 2e saison de « The Witcher », le Les connaisseurs du template et des jeux devrait être bien connu et faire battre le cœur des fans plus vite. Ceux-ci incluent, par exemple, des noms de sorceleur bien connus de l’environnement de Geralt, surtout Vesemir, le père adoptif de Geralt et le bien connu Witcher Coën, Lambert et Eskel.

Bien sûr, le favori du public, Joey Batey, ne doit pas être absent des nouvelles aventures delphinium barde. Et aussi Eamon Farren comme Cahir, chef de la Armée de Nilfgaard, se lance à la poursuite des réfugiés.

Ici, vous pouvez le refaire Clip d’aperçu de Ciri pour voir « The Witcher 2 » avec un message du showrunner :