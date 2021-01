La série The Witcher: Blood Origin a joué le premier rôle

Il y a quelques mois, Netflix a annoncé une préquelle pour La série Witcher avec le nom Origine du sang à. Il est censé raconter une histoire qui s’est déroulée environ 1200 ans avant les événements de Geralt of Rivia. La première actrice de la série a maintenant été officiellement annoncée.

The Witcher: Blood Origin avec Jodie Turner-Smith

L’été dernier, il l’a fait Casting pour la nouvelle émission Netflix a commencé à regarder la préhistoire de la Le continent Witcher veux dédier. le Elfes devrait être au centre ici ainsi que les changements provoqués par le Conjonction sphérique. Dans le processus, nous aussi le prototype des premiers sorceleurs rencontrer.

Maintenant, le service de streaming annonce une première actrice qui jouera le rôle dans « The Witcher: Blood Origin » Guerrier Éile prendra le relais. Son nom est Jodie Turner-Smith. La mannequin britannique est également active en tant qu’actrice et est connue pour ses apparitions dans « Nightflyers » et « True Blood ».

🐺 ALERTE DE NOUVELLES DE WITCHER 🐺 Le premier casting de The Witcher: Blood Origin a été annoncé. Jodie Turner-Smith jouera Éile, un guerrier féroce avec la voix d’une déesse. La série limitée racontera l’histoire du premier prototype de Witcher et de la conjonction des sphères. pic.twitter.com/wTltgArMW7 – NX (@NXOnNetflix) 25 janvier 2021

Maintenant, elle rejoint le casting de Blood Origin et en devient une Guerrier avec la voix d’une déesse incarner. Il semble en être un elfe combatif et chantant agir en même temps, qui se met en quête de sa propre réalisation. Deadline décrit son personnage plus en détail:

«Turner-Smith jouera Éile, un guerrier d’élite doté de la voix d’une déesse. Elle a quitté son clan et a été postée comme tutrice de la reine afin de suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand jugement sur le continent les oblige à retourner sur le chemin de la lame dans leur quête de vengeance et de rédemption. «

La série prequel est produite par Declan De Barra, entre autres, qui est déjà à a travaillé sur la série originale « The Witcher », ainsi que sur la showrunner Lauren Hissrich, qui est à nouveau active en tant que productrice exécutive pour The Witcher World.

Il n’y a pas encore de date de sortie, du moins coincée avec elle Cauchemar du loup et le 2ème saison de la série originale deux autres projets «The Witcher» en préparation.