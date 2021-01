La série ‘The Stand’ est sabotée par la présence d’Amber Heard

Au bout du 2020 une nouvelle adaptation du travail de Stephen King, cette fois en format série, dans le cas du livre sur la pandémie de super grippe, «Le stand».

Bien que régulièrement des adaptations des travaux de Roi sont relativement bien accueillis par les fans de l’écrivain, cette nouvelle série a été l’exception, puisqu’elle a été impliquée dans des polémiques pour avoir l’actrice, Ambre entendu dans l’un de ses rôles principaux.







Au cours des derniers mois, Johnny Depp et Ambre entendu a eu un différend juridique assez fort, qui a récemment conduit à Depp de perdre un procès en diffamation où un juge l’a qualifié de «porteur de menottes».

Bien qu’il ait eu plusieurs preuves et témoins de sa prétendue innocence, Johnny Depp a été contraint d’abandonner la troisième tranche de « Bêtes fantastiques » où il a joué le méchant, Grindelwald.

Cependant, les fans de l’acteur ont été assez bouleversés, car ils considèrent que le traitement pour Heard n’a pas été le même, depuis son apparition dans ses deux prochains projets, «Aquaman» et l’actuel, ‘Le stand’, n’ont pas été discutés.







Maintenant, divers adeptes de Depp et les partisans de leur cause ont utilisé des plateformes telles que Tomates pourries et Métacritique pour exprimer sa colère et tenter de saboter la série de CBS avec des scores très faibles.

Ce qui précède a causé un point de discorde parmi les fans de Stephen King, puisqu’ils ne considèrent pas que la nouvelle adaptation de ‘Le stand’ être «si mauvais».