La série The Last of Us trouve le nouvel acteur de Bill en Nick Offerman

Le diffuseur américain HBO, qui héberge les séries à succès « Game of Thrones » et « Westworld », développe actuellement avec le patron de Naughty Dog Neil Druckmann une série après la série à succès Le dernier d’entre nous. Alors que le tournage bat déjà son plein, le désormais surpris Changement de casting d’un des personnages importants.

À côté de Pedro Pascal comme Joël et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie ajoute maintenant Nick Offerman dans le rôle de Bill le casting. Con O’Neill, qui était auparavant programmé pour le rôle, a apparemment à nouveau quitté la production, les raisons étant probablement des difficultés de programmation avec ses autres projets. Pendant ce temps, Naughty Dog les a nouveau line-up de Bill officiel (par Twitter) confirme, ce qui est un bon choix optique :

Détails de la première histoire de la série The Last of Us

De quoi parle « The Last of Us » ? L’aventure d’action d’horreur de survie se déroule dans les États-Unis post-apocalyptiques, où il y a 20 ans, une infection causée par un champignon a anéanti une grande partie de l’humanité. L’infection fongique attaque le cerveau des victimes, les transformant en mutants agressifs (appelés coureurs, harceleurs, cliqueurs et ballonnements) alors que leur corps se décompose de plus en plus.

L’un des rares survivants est la jeune Ellie, qui semble être immunisée contre le champignon. Avec le Texan Joel, ils se lancent dans un dangereux voyage à travers le pays vers un centre de recherche éloigné qui recherche un antidote à l’infection et pourrait développer un remède avec l’aide de l’immunité d’Ellie. Tout d’abord, Ellie et Joel doivent s’affirmer sur leur chemin ardu contre de nombreux dangers – les mutants ne sont pas les seuls adversaires des deux. C’est aussi la raison pour laquelle les deux Ellis gardent secrètes des propriétés spéciales des autres.

Selon les créateurs, la série est censée Jouez l’histoire du premier jeu et toi avec ça respecter scrupuleusement le modèle, a promis Neil Druckmann. Le développeur du jeu et patron de Naughty Dog est personnellement impliqué dans l’adaptation. Selon lui, vous devriez obtenir l’un ou l’autre liberté de création autorisées, qui sont absolument nécessaires pour obtenir un meilleur effet. Après tout, vous avez affaire ici à un support différent, a souligné Druckmann.

Le casting de la série a été déterminé

En plus des acteurs de Joel Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, les autres rôles principaux incluent Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, Merle Dandridge dans le rôle de Marlene, Nico Parker dans le rôle de Sarah, Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry, Murray Bartlett dans le rôle de Frank et Anna Torv dans le rôle de Tess.

La première saison comprend 10 épisodes et devrait terminer la production à la mi-2022. UNE Date de sortie sur HBO pour au plus tôt Fin 2022 / début 2023 n’est pas encore clair.

En attendant, le travail du film est déjà en cours, ce qui a récemment fait la une des journaux : Les fans avaient massivement perturbé le tournage, de sorte que dans certains cas, même le travail cinématographique a dû être annulé :