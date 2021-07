La série The Last of Us présente Nico Parker dans le rôle de la fille de Joel

La version en série de HBO de la série de jeux vidéo primée de Naughty Dog, Le dernier d’entre nous, continue d’ajouter à son casting.

Après avoir choisi la plupart des personnages principaux, les producteurs ont choisi un personnage petit mais puissant dans la fille de Joel. Aujourd’hui, il a été annoncé que Nico Parker jouera le rôle influent. Auparavant, elle a joué dans le live-action de 2019 Dumbo, la série HBO Le troisième jour, et sera bientôt vu dans Réminiscence, avec Hugh Jackman.

En tant que Sarah, la fille de Joel, Parker ne sera pas un pilier de la série (très probablement). Le personnage du jeu vidéo a un rôle très court, mais elle influence tout le reste de la série et la façon dont Joel perçoit le monde. Écrivain et co-réalisateur de Le dernier d’entre nous Neil Druckmann a déclaré que certaines parties de la série s’écarteraient du jeu, mais il est hautement improbable que le destin de Sarah soit l’une de ces déviations.

Parker rejoint le casting de la série The Last of Us comprenant Pedro Pascal dans le rôle de Joel, Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, Gabriel Luna dans le rôle de Tommy et Merle Dandridge dans le rôle de Marlene. La série devrait être tournée en Alberta, au Canada, la semaine prochaine et se poursuivra jusqu’en juin 2022.

Avec un calendrier de production d’un an, il est probable que la série HBO ‘The Last of Us ne sera pas diffusée avant la fin de 2022 au plus tôt.