La série The Last of Us pour HBO Max retarde sa première

Mauvaise nouvelle pour les fans de PlayStation. La série en production »Le dernier d’entre nous » pour hbo max, ne sortira pas cette année comme prévu. Selon le responsable du contenu de HBO Max, CaseyBloysa confirmé que l’adaptation en série de la franchise acclamée de le chien méchantverra sa première jusqu’en 2023. Cette déclaration a été faite par Bloys lui-même lorsqu’on lui a demandé si les fans pourront voir l’émission dans le reste de l’année, à laquelle il a répondu qu ‘ »elle ne sera pas diffusée en 2022″.

Ce retard a été vu venir des fans, puisque la production de la série de »Le dernier d’entre nous », a été prolongé jusqu’à l’été 2022, il serait donc très étrange que HBO puisse terminer les processus de post-production et de marketing à temps pour sortir cette année. Et bien que le responsable du contenu lui-même ait déclaré que la série arriverait en 2023, la production est toujours en danger en raison de la pandémie actuelle, donc les temps pourraient changer à tout moment.

Les dernières remarques de Bloys aident également à expliquer l’une des principales différences entre le jeu et son adaptation télévisée. D’après les images officielles de la série, la pandémie aurait pour origine le virus présent dans l’univers de »The Last of Us », elle aura lieu en 2003 au lieu de 2013 comme cela se passe dans le jeu vidéo. Cela signifie que les principaux événements de la série se produiront en 2023, plutôt qu’en 2033, alignant parfaitement la chronologie de l’histoire avec le lancement prévu de l’émission.

Même avec le retard, Casey Bloys a ravivé la flamme de l’anticipation en partageant ses premières impressions du spectacle :

« J’ai vu quelques épisodes initiaux et je suis très excité. Craig Mazin est un scénariste et réalisateur fantastique. Ce que j’ai vu a l’air incroyable, donc je suis excité à ce sujet. »

Le jeu »The Last of Us » se déroule dans un monde post-apocalyptique où la société s’est effondrée après une pandémie qui a transformé les gens en créatures vicieuses ressemblant à des zombies. La série mettra en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, deux survivants qui unissent leurs forces dans le premier match de la franchise.