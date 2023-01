La série The Last of Us: HBO aura une deuxième saison

L’adaptation par HBO du jeu vidéo »Le dernier d’entre nous » vient d’être renouvelée pour une deuxième saison. Avec plusieurs épisodes de la première saison encore inédits, HBO a décidé de donner son feu vert à une saison 2 de la série.

« Craig Mazin et Neil Druckmann, ainsi que Carolyn Strauss, et le reste de notre casting et de notre équipe phénoménaux, ont défini un genre avec leur première saison magistrale de The Last of Us », a déclaré Francesca Orsivice-président exécutif de la programmation de HBO, confirmant le renouvellement pour une deuxième saison.

« Après avoir réussi cette première saison inoubliable, j’ai hâte de voir cette équipe briller à nouveau avec la saison deux », a-t-il poursuivi.

Le renouvellement de »The Last of Us » s’est effectué tôt, compte tenu du fait que la série n’a sorti que deux épisodes. Créé par Craig Mazin Oui Neil Durckmanl’émission s’est classée au deuxième rang des premières les plus réussies de HBO, derrière seulement » House of the Dragon « , avec son premier épisode rassemblant 22 millions de téléspectateurs.

« Je suis honoré, honoré et franchement bouleversé que tant de personnes se soient connectées et se soient connectées à notre récit du voyage de Joel et Ellie », a déclaré Druckmann à propos du renouvellement. « La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution et équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées. Maintenant, nous sommes absolument ravis de pouvoir recommencer avec la saison 2 ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog et PlayStation, merci ! « .

De même, Mazin en a profité pour parler de la nouvelle saison de la série. « Je suis très reconnaissant à Neil Druckmann et HBO pour notre partenariat, et je suis encore plus reconnaissant aux millions de personnes qui nous ont rejoints dans ce voyage », a déclaré Mazin.

La série de »The Last of Us » a été initialement annoncée en 2014, bien qu’elle soit entrée en production sur HBO jusqu’en juillet 2021. La première saison aura un total de 10 épisodes, adaptant l’histoire du jeu original de »The Last of Us ». of Us », avec un scénario écrit par Mazin et Druckman.

» The Last of Us » présente de nouveaux épisodes tous les dimanches sur HBO et HBO Max.