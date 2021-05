La série The Last Of Us confirme que Merle Dandridge est l’actrice de Marlene des jeux

Le diffuseur américain HBO (« Game of Thrones ») travaille actuellement sur un Série The Last of Us basé sur la série de jeux populaire et réussie de Naughty Dog. Alors que les personnages principaux Joel et Ellie de l’aventure d’action survival horror dans la série des acteurs célèbres Pedro Pascal (« Le Mandalorien ») et Bella Ramsey (« Game of Thrones »), une distribution du modèle de jeu joue maintenant dans la série:

Nous parlons de Merle Dandridgeque de nouveau dans leur Rôle de Marlene va éclore. Aux Jeux, l’actrice prête déjà sa voix au leader des Fireflies.

Le dernier d’entre nous: qui est Marlene?

Dans le modèle de jeu, le personnage de Marlene appartient en tant que Chef des lucioles parmi les rares survivants de la maladie causée par un champignon. Marlene a été très proche dans le passé amis avec la mère d’Ellie, Anna. Anna lui faisait plus confiance que quiconque et, avant sa mort, fit promettre à Marlene de prendre soin d’Ellie et de lui donner une lettre. Marlene est également celle qui engage Joel pour emmener la jeune fille avec elle à Salt Lake City, alors qu’elle-même reste dans un premier temps à Boston.

Contrairement à Joel, le chef des lucioles semble être plus rationnel. Bien que la fille compte beaucoup pour elle aussi, elle veut Sacrifiez Ellie pour apporter la guérison à l’humanité. Après tout, pour des raisons encore inconnues, le jeune est immunisé contre la maladie. Pour sauver Ellie d’une mort certaine, Joel se retourne enfin contre Marlene.

Marlene dans The Last of Us © Naughty Dog

Début du tournage en été

La série HBO « The Last of Us » est dirigée par Naughty Dog Neil Druckmann Développé avec Craig Mazin (« Tchernobyl »). Appartient jusqu’ici à l’autre line-up Gabriel Luna comme le frère de Joel Tommy. Pendant ce temps, le casting pour d’autres personnages importants du modèle de jeu est en cours, avant tout Tess, Maria et ceux de la DLC laissé pour compte connu Riley. Le tournage débutera en juillet à Calgary, au Canada. Un début de série n’est pas prévu Fin 2022 être attendu.