La série télévisée Le Seigneur des anneaux d’Amazon ajoute 20 acteurs supplémentaires

Amazon Studios a annoncé 20 membres supplémentaires de la distribution rejoignant la distribution d’ensemble de la série télévisée basée sur les romans emblématiques Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien. Les membres de la distribution nouvellement révélés rejoindront la distribution et l’équipe mondiale précédemment annoncées, actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande. Les nouveaux membres de la distribution comprennent Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Peter Tait, Alex Tarrant et Leon Wadham sont tous originaires de Nouvelle-Zélande, avec le reste de la distribution internationale pour ensemble originaire d’Australie, du Sri Lanka, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les showrunners et producteurs exécutifs de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux JD Payne et Patrick McKay avaient ceci à dire à propos des nouveaux ajouts.

« Le monde que JRR Tolkien a créé est épique, diversifié et plein de cœur. Ces artistes extraordinairement talentueux, originaires du monde entier, représentent le point culminant d’une recherche de plusieurs années pour trouver des artistes brillants et uniques pour redonner vie à ce monde. La distribution internationale de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon est plus qu’un simple ensemble, c’est une famille. Nous sommes ravis d’accueillir chacun d’eux en Terre du Milieu.

Les nouveaux membres de la distribution d’Amazon Le Seigneur des Anneaux Rejoignez Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman comme annoncé précédemment cette année. Les fans de JRR Tolkien attendent depuis très longtemps pour voir ce spectacle et il va y avoir beaucoup de pression pour réussir. Amazon choisit sa propre vision Le Trône de Fer, ce qui pourrait s’avérer être un pari assez important.

Situé dans la Terre du Milieu, l’adaptation télévisée explorera de nouvelles histoires précédant JRR Tolkien La communauté de l’anneau. Œuvre littéraire de renommée mondiale, lauréate de l’International Fantasy Award et du Prometheus Hall of Fame Award, Le Seigneur des Anneaux a été nommé livre préféré des clients d’Amazon du millénaire en 1999 et roman le plus aimé de tous les temps en Grande-Bretagne dans The Big Read de la BBC en 2003. Le Seigneur des Anneaux a été traduit dans une quarantaine de langues et s’est vendu à plus de 150 millions d’exemplaires. Ses adaptations théâtrales de New Line Cinema et du réalisateur Peter Jackson, ont rapporté un brut combiné de près de 6 milliards de dollars dans le monde et remporté 17 Oscars, dont celui du meilleur film.

Comme annoncé précédemment, Le Seigneur des Anneaux La série est dirigée par les showrunners et producteurs exécutifs JD Payne et Patrick McKay. Ils sont rejoints par le cinéaste JA Bayona, qui réalise les deux premiers épisodes et en tant que producteur exécutif, aux côtés de son partenaire créatif Belén Atienza; avec les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble et Sharon Tal Yguado. La nouvelle a d’abord été annoncée par Amazon Studios.

Sujets: Émission de télévision Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, Amazon Prime, Streaming