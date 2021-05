La série télévisée Green Lantern de HBO Max veut Jeremy Irvine dans le rôle d’Alan Scott

HBO Max’s La lanterne Verte La série télévisée vient peut-être de trouver le deuxième membre de son Green Lantern Corps. Après que Finn Wittrock ait été précédemment choisi dans le rôle principal de l’incarnation de Guy Gardner de Green Lantern, il y a maintenant de nouveaux rapports à venir de Jeremy Irvine en pourparlers avec les producteurs pour jouer également le rôle d’Alan Scott – une autre version du super-héros dépeint comme un gay homme dans les bandes dessinées. Aucun commentaire n’a été offert par HBO Max.

Cette nouvelle fait également suite à des rapports récents selon lesquels une version gay de Green Lantern serait incluse dans la série HBO Max. Écrivains Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Chasseur de vampires) et Marc Guggenheim (Flèche) ont également précédemment révélé leur intention d’inclure divers membres du Green Lantern Corps comme Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott. Parce qu’Alan est un homme gay dans les bandes dessinées, on s’attendait à ce que ce soit le personnage que les producteurs cherchaient à jouer pour le gay Green Lantern.

Greg Berlanti produit la série HBO Max. Rien d’autre n’a été révélé en termes de détails de l’intrigue, bien que nous sachions qu’il suivra plusieurs membres du Green Lantern Corps. On ne sait toujours pas si Hal Jordan et John Stewart, peut-être les incarnations les plus populaires du personnage, apparaîtront. Un séparé Corps de la lanterne verte Le film est également en développement, donc ces personnages peuvent être plus impliqués dans ce projet, bien qu’il reste possible que le film et la série soient toujours connectés.

La nouvelle série s’étendra également sur plusieurs décennies et galaxies, à commencer sur Terre en 1941 avec Scott. Il avance ensuite jusqu’en 1984 avec le « mâle alpha arrogant » Gardner et le demi-extraterrestre Bree Jarta. Différentes variantes de lanternes seront également présentées, y compris les favoris établis de la bande dessinée et les tout nouveaux personnages créés pour la série.

Zack Snyder a presque présenté la version John Stewart de Green Lantern dans la fin originale de Ligue de justice. Avec l’acteur Wayne T. Carr dans le rôle, la fin a en fait été filmée avant que Warner Bros. n’intervienne pour demander des changements. Parce qu’il y avait de grands projets pour le personnage ailleurs dans le DCEU, Snyder a été invité à retirer Green Lantern en faveur de Martian Manhunter. Snyder a depuis taquiné les images invisibles avec Carr en révélant une capture d’écran de la fin supprimée.

Jeremy Irvine est apparu dans une variété de films, y compris La femme en noir: l’ange de la mort, Déchu, et Mamma Mia! On y va encore une fois. Plus récemment, il a joué dans la série USA Network Treadstone. Il devrait également jouer un rôle principal dans le prochain biopic de Siegfried Sassoon aux côtés de Jack Lowden et Peter Capaldi.

HBO Max’s La lanterne Verte la série comprendra dix épisodes d’une heure. Il est co-écrit et produit par Greg Berlanti, Seth Grahame-Smith et Marc Guggenheim, avec Grahame-Smith également en tant que showrunner. Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden et David Katzenberg. Elizabeth Hunter et Sara Saedi sont co-productrices exécutives avec Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

