La série télévisée Galaxy Quest se déroule avec Simon Pegg

UNE Galaxie Quête la série serait en préparation chez Amazon avec Simon Pegg attaché. Pendant des années, il y a eu des rumeurs d’une nouvelle suite de Galaxy Quest, mais le projet prévu a perdu la majeure partie de son élan lorsque Alan Rickman est décédé en 2016. Certaines des stars originales ont encore taquiné un suivi dans les années qui ont suivi, et il semble maintenant qu’une adaptation en série télévisée soit en préparation.

S’adressant au Times, la scénariste Georgia Pritchett (Le rétrécissement d’à côté, Veep) a révélé qu’elle travaillait actuellement sur une « version télévisée de Galaxy Quest ». Elle a également déclaré que Pegg était impliqué dans le projet, bien que ce qu’implique son implication dans le projet ne soit pas clair. Aucun détail supplémentaire n’a été mentionné au-delà du fait que le projet se déroule apparemment en collaboration avec Simon Pegg, par exemple si les membres de la distribution d’origine seront impliqués.

Plus tôt cette année, Tim Allen a fourni une mise à jour prometteuse sur l’avenir de la franchise potentielle. Il a réitéré que les progrès de la suite prévue avaient déraillé à la suite de la mort de Rickman, car le scénario envisagé auparavant devait subir des réécritures majeures. Selon Allen à l’époque, aucune décision officielle n’avait encore été prise en ce qui concerne une suite, mais il a taquiné que le casting original (sans Rickman) était toujours intéressé et que tout était possible.

« C’est un scénario fabuleux », a déclaré Allen à EW en janvier. « Mais il y a eu un hoquet parce que le merveilleux Alan Rickman est décédé. Alors tout est devenu très triste et sombre parce que [the script] était tout au sujet [Lazarus] et Taggart. Il s’agissait de leur histoire. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas relancer l’idée, et l’histoire sous-jacente était hystérique et amusante. »

Allen a ajouté: « Nous en parlons tout le temps. Il y a constamment un petit scintillement d’une torche au butane avec laquelle nous pourrions la redémarrer. Sans trop en dire, un membre d’Alan’s Galaxie Quête la famille pourrait intervenir et l’idée fonctionnerait toujours… [The sequel] Cela peut arriver maintenant ou dans cinq ans et cela n’a pas d’importance parce que lorsque vous voyagez à la vitesse de la lumière, lorsque vous revenez, cela peut ne prendre que 20 minutes, mais 20 ans se sont écoulés, n’est-ce pas ? »

Dean Parisot a réalisé l’original Galaxie Quête sur un scénario de David Howard et Robert Gordon. Sorti le jour de Noël en 1999, le film parodie Star Trek et le genre science-fiction. Avec Tim Allen, Galaxie Quête avec Alan Rickman, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Justin Long et Rainn Wilson. Il suit les membres de la distribution d’une défunte série télévisée de science-fiction qui sont visités par des extraterrestres, croyant que la série était en fait un documentaire, entraînant les acteurs dans une bataille interstellaire.

Galaxie Quête a été un succès au box-office et il a également été très bien reçu par la critique. Il y avait eu des rumeurs d’une suite depuis, mais pour une raison ou une autre, le projet ne pourrait jamais sortir de l’enfer du développement. En 2015, Paramount Television a annoncé une adaptation prévue de la série télévisée avec Amazon Studios développant le projet, et en 2017, il a été annoncé que Paul Scheer écrirait la série. Ce projet semble également avoir échoué.

Si vous voulez regarder l’original Galaxie Quête, il est actuellement diffusé sur Paramount+ et Hulu. Cette nouvelle nous vient du Times.

Sujets : Quête Galactique