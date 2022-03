La série télévisée Finding Nemo serait en préparation pour Disney +

Depuis l’arrivée de Disney +, la House of Mouse s’est donné pour mission de revigorer son vaste catalogue d’animations classiques et de propriétés Pixar avec de nouvelles suites et séries télévisées, et il semble que l’une d’entre elles sera Le monde de nemo. Ayant déjà eu une suite cinématographique, Trouver Doris, une nouvelle rumeur a suggéré que Pixar Animation Studios développe actuellement une émission télévisée basée sur les aventures du poisson-clown Nemo et de sa famille et amis aquatiques. Bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur ce que serait le contenu de l’émission si elle se poursuivait, on s’attendrait à ce qu’au moins certains des membres de la distribution originale reviennent pour exprimer leurs personnages.

Le monde de nemo a été initialement publié en 2003 et est devenu l’un des premiers films à succès de Pixar. Racontant l’histoire de Marlin et sa quête pour retrouver son fils, Nemo, après que des plongeurs ont capturé le jeune, le film a joué sur le tarif familial habituel qui a fourni de nombreux films à succès pour Pixar et Disney au fil des ans. Mettant en vedette les talents vocaux d’Albert Brooks, Alexander Gould, Willem Dafoe et Ellen DeGeneres, entre autres, le film a rapporté un peu moins d’un milliard de dollars au box-office, devenant le film classé G le plus rentable jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Toy Story 3 et reste le DVD le plus vendu de tous les temps.

Il serait donc logique qu’avec leurs diverses Histoire de jouet shorts, Monstres au travail série, et la prochaine Voitures spin-off, Disney voudrait ajouter quelque chose de nouveau au Le monde de nemo la franchise. Le spectacle DisInsiderqui a fourni plusieurs conseils sur ce qui sortira de Disney à l’avenir, a expliqué :





« Donc, c’est tout droit sorti de Pixar… disons simplement qu’au cours des deux prochaines années, vous obtiendrez toujours du contenu original après ‘Lightyear’… grâce à des choses comme ‘Voitures sur la route‘ et ‘Jours creusés‘, Pixar plonge dans le monde des séries… qu’ils apprennent à animer et à développer aux côtés d’Andrew Stanton, un ‘Le monde de nemo‘ série pour Disney +.

Disney va continuer à réorganiser son catalogue arrière pour Disney +







Bien que Disney ne ralentisse certainement pas sa production cinématographique, avec une liste massive de nouveaux films Marvel, d’action en direct, d’animation classique et de Pixar qui devraient sortir dans les prochaines années, l’arrivée de Disney + a créé un énorme fossé de contenu pour être rempli afin de suivre d’autres plateformes comme Netflix et HBO Max. Bien que plusieurs films et émissions de télévision originaux se dirigent vers la plate-forme, ainsi que de nouveaux Guerres des étoiles et le contenu Marvel, Disney + a incité Disney à continuer de tirer parti de ses succès passés pour proposer ses anciennes franchises à de nouveaux publics.

Avec une grande vague de nostalgie pour tout ce qui a entre vingt et trente ans et qui anime actuellement de nombreux nouveaux films et émissions, il n’est pas surprenant de voir Disney tirer de nouvelles histoires de certains de ses films les plus appréciés des vingt dernières années. . Ce qui est encourageant dans le contenu dirigé vers Disney +, c’est que plutôt que de voir des films refaits, nous assistons à une vague de nouvelles histoires racontées avec des personnages familiers qui développent certains anciens favoris d’une manière qu’un film cinématographique pourrait ne pas être en mesure de tirer désactivé.





