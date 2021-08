La série télévisée Chucky termine la production

Il ne faudra peut-être que quelques mois avant la nouvelle Chucky premières de la série, mais les productions ont finalement été officiellement terminées lors de la première saison de l’incursion de la franchise dans le petit écran. Don Mancini, le cerveau original de Chucky et scénariste/réalisateur de la nouvelle série a consulté son compte sur les réseaux sociaux à peu près en même temps que la star de la série, Jennifer Tilly, pour confirmer que c’est maintenant vraiment terminé. La série a vu sa bande-annonce complète publiée au cours de cette année [email protected], et il est juste de dire que ce qui a été vu jusqu’à présent touche définitivement la corde sensible de nombreux fans de longue date de Chucky.

C’EST UN ENVELOPPEMENT ! Chucky veut honnêtement remercier tout le monde, devant et derrière la caméra, en cette putain d’occasion mémorable… pic.twitter.com/ZdUCK5fs8N – Don Mancini (@RealDonMancini) 11 août 2021

« C’EST UN ENVELOPPEMENT ! » a écrit Mancini. « Chucky veut honnêtement remercier tout le monde, devant et derrière la caméra, en cette putain d’occasion capitale … », tandis que Tilly a simplement dit: « C’est une enveloppe. »

La nouvelle série mettra en vedette une distribution d’ensemble de retour Chucky alun et sang neuf, avec Brad Dourif de retour dans la voix de Chucky, Jennifer Tilly revisitant son rôle de Tiffany, original Un jeu d’enfant l’acteur Alex Vincent reprenant son rôle d’Andy et Christin Elise de retour en tant que Kyle, la sœur adoptive d’Andy de Jeu d’enfant 2. La fille de Bard Dourif, Fiona, revient également dans la franchise après avoir joué dans des films ultérieurs Malédiction de Chucky et Culte de Chucky.

En plus du casting de retour, Chucky verra également l’inclusion de Devon Sawa, Lexa Doig, Zackary Arthur, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson et Alyvia Alan Lind constituant la majorité des acteurs restants.

« L’une des choses que les fans ont toujours aimé dans les films originaux, c’est que le protagoniste était un enfant. Ça s’appelle Un jeu d’enfant« , a déclaré Mancini lors du Comic-Con. « C’est quelque chose que nous n’avions pas fait beaucoup depuis Jeu d’enfant 3 mais je voulais changer un peu et plutôt que de me concentrer sur les enfants de 6 ou 7 ans, je pensais que me concentrer sur les jeunes adolescents serait une nouvelle tournure de voir comment Chucky interagit avec eux. »

La franchise Chucky a été l’un des plus grands défenseurs des choses qui ne mourront tout simplement pas, ayant survécu à l’interdiction de la vidéo, à des suites médiocres et à un remake moins que bien présenté, pour être toujours aussi populaire parmi les fans. La véritable malédiction de Chucky semble avoir été une bénédiction pour Mancini, qui a vu sa poupée démoniaque terroriser le public au cours de quatre décennies différentes, et contrairement à beaucoup de ses homologues d’horreur comme Freddy et Jason, le petit gars ne semble pas comme il est sur le point d’arrêter de sitôt.

Don Mancini et Jennifer Tilly ont activement maintenu leurs médias sociaux remplis d’informations en coulisses et de photos du tournage, ce qui à une époque où la plupart des productions sont strictes sur les fuites de sécurité et cela a été un changement bienvenu et si quelque chose a seulement aidé alimentez une base de fans déjà excitée pour le retour de la poupée tueuse préférée de tous.

La série arrive sur SYFY et USA Network cet automne, avec le premier épisode disponible à partir du 12 octobre.

Sujets : Chucky