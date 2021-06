La série Ted Prequel se déroule chez Peacock avec Seth MacFarlane

Ted se dirige vers le petit écran. Seth MacFarlane, qui a écrit et réalisé les deux Ted films en plus d’exprimer l’ours en peluche vulgaire, a finalisé un accord avec Peacock de NBCUniversal pour une série télévisée prequel en direct. La commande directe de 10 épisodes en série ramènerait MacFarlane dans une capacité similaire en dirigeant la direction créative et en fournissant la voix unique du personnage animé.

Selon THR, la série Ted a vu le jour après que la présidente de NBCUniversal Entertainment Content, Susan Rovner, a présenté le concept lors d’un appel d’introduction avec MacFarlane. Pour sa part, MacFarlane a suggéré le concept de préquelle, estimant peut-être qu’il y avait beaucoup de territoire inexploré dans les origines du personnage. On ne sait pas jusqu’où ira la série dans le temps, mais le changement de période fait qu’il semble moins probable que Mark Wahlberg soit impliqué.

« Seth a un super pouvoir pour créer des fandoms et Ted est un brillant exemple de sa capacité à créer des personnages bien-aimés dont nous ne pouvons pas nous passer », a déclaré Rovner dans un communiqué. « Nous sommes tellement chanceux de proposer ce projet aux téléspectateurs de Peacock qui auront l’occasion de revoir leur ours en peluche préféré à la bouche grossière. »

Beatrice Springborn d’Universal Cable Productions a ajouté : « Au fil des ans, Seth a conquis le public avec son génie comique et cette réimagination de Ted perpétue cet héritage. La série Peacock aura la même réalisation de souhaits et le même plaisir que les films classiques, tout en approfondissant les aventures et l’histoire de l’ours en peluche bien-aimé et de sa famille. »

Seth Mac Farlane écrira le script de la Ted séries. Il est également attaché pour servir de producteur exécutif aux côtés de la topper de Fuzzy Door Erica Huggins. Le projet est une coproduction entre Universal Pictures et MRC Television. Universal a distribué l’original Ted en 2012, qui est devenue la comédie originale la plus lucrative de tous les temps qui n’était pas une suite ou une adaptation d’une propriété intellectuelle établie. Avec la suite, 2015’s Ted 2, les films ont rapporté plus de 750 millions de dollars dans le monde.

« MRC est ravi de s’associer à UCP et Peacock alors que nous élargissons le monde de Ted, qui est né dans notre groupe cinématographique, dans l’espace télévisuel. Nous avons une longue relation avec Seth et nous sommes impatients de présenter sa vision aux nombreux fans du monde entier ainsi qu’à de nouveaux publics », a déclaré la présidente de MRC Television, Elise Henderson.

Ted était le premier réalisateur de MacFarlane. Il suit l’homme de Boston John Bennett (Mark Wahlberg) et son meilleur ami Ted (MacFarlane), un ours en peluche né d’un rêve d’enfance. Parce que Ted devient possessif envers John, il a du mal à donner sa bénédiction à la relation florissante de John avec sa petite amie Lori (Mila Kunis). Dans la suite, Ted se bat pour les droits civiques afin d’être reconnu en tant que personne. Wahlberg et MacFarlane sont revenus, et le film mettait également en vedette Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi et Morgan Freeman.

On ne sait pas quand Ted : La série entrera en production, car MacFarlane se concentre actuellement sur la troisième saison de la série de comédie de science-fiction L’Orville. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

