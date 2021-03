La série Talisman de Stephen King se déroule sur Netflix avec Steven Spielberg

Après plusieurs décennies, Steven Spielberg est enfin en train de faire de son adaptation de choix de Stephen King une réalité. Le cinéaste emblématique fait équipe avec Netflix pour apporter King’s Le Talisman à l’écran. Cependant, ce sera comme une série et non comme un film. Le projet avait auparavant été envisagé comme une caractéristique dans ses différentes itérations au fil des ans. Mais maintenant, Spielberg fait équipe avec les Duffer Brothers, de Choses étranges la renommée, pour lui donner vie comme un spectacle.

Selon un nouveau rapport, Steven Spielberg produira Le Talisman série aux côtés de Ross Duffer et Matt Duffer. Curtis Gwinn, qui travaillait auparavant avec les Duffers sur Choses étranges, est configuré pour servir à la fois d’écrivain et de showrunner sur le projet. Il n’y a pas encore de mot sur la rapidité avec laquelle cela pourrait aboutir à la production, mais cela semble en être à ses tout débuts. Darryl Frank et Justin Falvey devraient également produire avec Spielberg.

Celui-ci a été long à venir. Steven Spielberg a initialement opté pour les droits du roman de Stephen King et Peter Straub en 1982, deux ans avant sa publication officielle. Diverses itérations se sont succédées depuis, mais rien ne s’est concrétisé. À un moment donné, Josh Boone (Les nouveaux mutants) a été attaché pour le réaliser sous forme de film. Plus récemment, Mike Barker (Le conte de la servante) était joint. Mais rien n’en est ressorti non plus.

Le Talisman a été publié à l’origine en 1984. Il est centré sur un enfant de douze ans nommé Jack Sawyer qui se lance dans une quête épique, une promenade de la côte du New Hampshire à la côte californienne. Sawyer vise à trouver le talisman qui sauvera la vie de sa mère mourante. Le voyage de Jack l’emmène dans les Territoires, un univers médiéval parallèle où la plupart des gens de son propre univers ont une contrepartie connue sous le nom de «jumeaux». La reine des territoires, En l’occurrence, la jumelle de la mère de Jack est également en train de mourir.

Steven Spielberg reste occupé comme jamais. L’homme derrière Les aventuriers de l’arche perdue, parc jurassique et de nombreux autres classiques ont récemment emballé la production sur son West Side Story refaire. Il devrait actuellement sortir en salles en décembre. Reste à savoir si Spielberg passera ou non derrière la caméra pour la série Netflix. Quant aux Duffer Brothers, ils sont actuellement en production sur Choses étranges saison 4, qui devrait également arriver cette année.

Curtis Gwinn a travaillé en tant que producteur sur plusieurs émissions de télévision de haut niveau, notamment La marche, Les restes et Narcos. Pour ce qui est de Stephen King, son nom n’a jamais été aussi précieux à Hollywood, avec de nombreux projets basés sur ses livres actuellement en développement. Une grande partie de cela a à voir avec le succès que IL et Chapitre deux informatique apprécié au box-office. Récemment, nous avons appris qu’Edgar Wright dirigera une nouvelle itération de L’homme qui court. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

