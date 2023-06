En 2023, « The Bear » a créé son saison 2. le spectaculaire série de Joanna Calo et Christopher Storer a publié 10 nouveaux épisodes dans lesquels nous pouvons en savoir plus sur Carmen, Sydney et le reste de l’équipe du restaurant « Le Bœuf ».

Évidemment, Jérémy Allen White dirige le projet avec le rôle avec lequel il a remporté le Golden Globe. Il est accompagné du talentueux Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Abby Elliottentre autres artistes :Bob Odenkerk, Poulter et jusqu’à Jamie Lee Curtis rejoint le casting !

Sur cette note, mag vous présente tous les détails que vous devez connaître sur cet épisode du fx série. Nous vous dévoilons son synopsis, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Oui chef!

DE QUOI PARLE « L’OURS » – SAISON 2 ?

D’après le showrunner Joanna Calola Deuxième Saison de « L’ours » se centre « dans l’hospitalité et l’attention aux autres ». Ainsi, nous avons carmin encore sous le choc de la mort de son frère et de ses propres démons.

Ceci, tout en traitant d’une refonte complète du restaurant, d’une formation professionnelle pour le personnel, et même du retour d’une ex-petite amie. Il est clair que notre protagoniste n’échappera pas aux situations stressantes.

D’un autre côté, sydney Il s’assurera d’être un élément fondamental de l’establishment : il ne veut plus être juste un soutien pour son patron, il veut avoir plus d’autorité dans la place et fera le nécessaire pour y parvenir.

REGARDEZ ICI LE TRAILER DE LA SAISON 2 DE « THE BEAR »

COMMENT VOIR LA SAISON 2 « L’OURS » ?

Quand est sorti « The Bear 2 » aux États-Unis ?

La saison 2 de « L’ours » il a été créé jeudi 22 juin 2023 dans États Unis.

Les 10 épisodes de cet épisode sont désormais disponibles sur la plateforme de streaming hulu. Accès depuis ce lien.

Quand est-ce que « The Bear 2 » est diffusé en Espagne ?

« L’ours 2 » Il arrive en Espagne près de deux mois après son lancement aux États-Unis. Exactement, le 16 août 2023.

Si vous êtes dans ce pays, vous pouvez voir le nouvel opus de la fiction sur la plateforme disney plus.

Quand est-ce que « The Bear 2 » sort en Amérique latine ?

« L’ours 2 » il faudra un peu plus de temps pour se lancer Amérique latine. Il a été annoncé qu’il atteindra le streaming sur 23 août 2023.

Les nouveaux chapitres débarqueront dans cette partie du monde via la plateforme StarPlus.

La saison 2 de la série « The Bear » se compose de 10 chapitres (Photo : FX)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « L’OURS » ?

Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen « Carmy » Berzatto

Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Richard « Richie » Jerimovich

Ayo Edebiri dans le rôle de Sydney Adamu

Lionel Boyce comme Marcus

Liza Colon-Zayas comme Tina

Abby Elliott dans le rôle de Natalie « Sugar » Berzatto

Matty Matheson dans le rôle de Neil Fack

Molly Gordon comme Claire

Will Poulter en tant que chef basé à Copenhague

Robert Townsend comme le père de Sydney

Bob Odenkirk comme oncle Lee

Jamie Lee Curtis comme Donna Berzatto

L’affiche officielle du second volet de la série « The Bear » (Photo : FX)

L'affiche officielle du second volet de la série « The Bear » (Photo : FX)