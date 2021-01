La série sur Cassian Andor pourrait avoir plusieurs saisons

La prochaine série de Disney +, «Andor» pourrait avoir plusieurs saisons selon l’acteur Alan Tudyk. Être l’un des prochains projets retombées de ‘Guerres des étoiles’, cette série avec Diego Luna sera une préquelle de «Rogue One».

«Andor» suivra les aventures de Cassian Andor pendant les années formatrices de la rébellion. La série est actuellement en cours de tournage en Londres avec le réalisateur Toby Hayes à la tête. Accompagnement Lune sera, Geneviève O’Reilly, qui jouera Mon mathma, à côté de Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Kyle Soller, Fiona Shaw, et Denise Gough.







La série devrait sortir le Disney + le prochain 2022 et pourrait avoir plus d’une saison selon l’acteur qui a joué le droïde, K-2SO dans ‘Rogue One’, Alan Tudyk, «Je serai dans l’émission. C’est juste que l’histoire qui Tony (Gilroy) comptera ne comprend pas K-2SO jusqu’à plus tard… Je ne peux pas être très précis, mais je peux certainement dire que je ne serai pas dans la première saison. «

Cette nouvelle déclaration de Tudyk est la première confirmation que «Andor» sera pour un bon moment dans Disney +, contrairement à des séries comme celle de Obi-Wan et Ahsoka, qui serait une série limitée.







«Andor» aura lieu cinq ans avant les événements de ‘Rogue One’, pendant la période de transition entre le règne de l’Empire et la montée de la rébellion sur la chronologie de ‘Guerres des étoiles’.