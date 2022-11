La série Star Wars The Acolyte ajoute Carrie-Anne Moss et Dafne Keen, le reste de la distribution est confirmé

Le casting d’ensemble pour le prochain Disney + Guerres des étoiles série L’Acolytea maintenant été confirmé, avec des goûts de La matrice étoile Carrie-Anne Moss et Logan actrice Dafné Keen maintenant ajouté à la liste déjà empilée. Révélé avec l’aimable autorisation de StarWars.com, L’Acolyte sera dirigé par La haine que tu donnes et Des corps, des corps, des corps star Amandla Stenberg, avec le reste de la distribution de soutien composée de Reine et Mince la vedette Jodie Turner-Smith, Jeu de calmar l’acteur Lee Jung-jae, Le bon endroit vedette Manny Jacinto, poupée russe Rebecca Henderson, Hommes en noir 3 et Poupée russe la star Charlie Barnett et la star de 1917 Dean-Charles Chapman.





L’ajout de Carrie-Anne Moss à la Guerres des étoiles franchise est certainement passionnante. Mieux connue pour son rôle de combattante de la liberté Trinity dans La matrice franchise, Moss a également joué dans les goûts de Souvenir, Chocolat, et planète rouge sur grand écran, ainsi que Jessica Jones et Les défenseurs sur le petit écran.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dafné Keen pendant ce temps, est surtout reconnue pour son rôle de la mystérieuse et très meurtrière Laura dans les années 2017 Logan aux côtés de Hugh Jackman et Patrick Stewart. Keen dirige actuellement l’adaptation de Ses matières sombres sur HBO, qui devrait revenir pour sa troisième et dernière saison en décembre.

Les talents de Carrie-Anne Moss et de Dafne Keen devraient faire des ajouts bienvenus à la Guerres des étoiles saga qui continue avec L’Acolyte sur Disney+.





Un nouveau synopsis pour The Acolyte révèle les détails de la série Star Wars

Disney+

Outre la confirmation du casting, un nouveau synopsis pour L’Acolyte a révélé nos premiers détails sur Guerres des étoiles série. Décrit comme « un thriller mystérieux », The Acolyte « emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets ténébreux et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

Ainsi, L’Acolyte emmènera le public à une époque inexplorée de la saga Star Wars, plaçant la série environ 100 ans avant les événements de Star Wars : Épisode I – La Menace fantôme. Donc pendant Guerres des étoiles les fans sont habitués aux événements d’il y a longtemps, L’Acolyte sera un d’il y a très, très longtemps. Une époque où l’Ordre Jedi était à son apogée. Qui devrait fournir L’Acolyte avec une vision unique d’une galaxie lointaine, très lointaine.

poupée russe Leslye Headland est la créatrice, showrunner et productrice exécutive de L’Acolyte, et dirigera également l’épisode pilote. De plus amples détails ont également été confirmés à côté de la distribution et du synopsis, avec L’Acolyte sera produit par Rayne Roberts et Damian Anderson avec Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef à bord en tant que producteurs exécutifs.

Fabrication sur L’Acolyte est actuellement en cours au Royaume-Uni. La série n’a pas encore reçu de date de sortie, mais sera diffusée exclusivement sur Disney +.