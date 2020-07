La série Splinter Cell de John Wick Writer se déroule sur Netflix

Un anime Splinter Cell est actuellement en cours de développement par John Wick l’écrivain Derek Kolstad. La série, basée sur la franchise de jeux vidéo à succès d’Ubisoft, est conçue exclusivement pour Netflix. Au moment d’écrire ces lignes, Netflix, Ubisoft et les représentants de Kolstad ont refusé de commenter l’accord. Selon des sources proches de l’accord, Kolstad servira d’écrivain et de producteur exécutif de la série, qui comprendra deux saisons et 16 épisodes. Il n’est pas clair si le Splinter Cell la série dépassera la course initiale de deux saisons.

le Splinter Cell La franchise de jeux vidéo a commencé en 2002 et a été immédiatement acclamée par la critique. La série d’action furtive est approuvée par l’auteur Tom Clancy et les histoires suivent les activités de l’agent des opérations noires de la NSA, Sam Fisher (exprimé par Michael Ironside). Le jeu a été inspiré par la série Metal Gear. Les joueurs sont encouragés à se cacher dans l’ombre et à éliminer les ennemis aussi lentement et méthodiquement que possible, ajoutant une couche supplémentaire de suspense au gameplay.

Après le succès du premier jeu, l’auteur Raymond Benson a écrit Splinter Cell de Tom Clancy et la suite du livre, qui sont sortis en 2004 et 2005, respectivement. Comme la franchise de jeux, il y a eu un certain nombre de tranches de livres au fil des ans, avec une série d’auteurs différents qui se sont joints à bord pour raconter l’histoire de Sam Fisher. Bien que son nom soit attaché, Tom Clancy n’a écrit aucun des romans qui ont frappé les étagères au fil des ans. Cependant, comme les jeux, les livres ont été bien accueillis par les joueurs et les critiques.

UNE Splinter Cell On en parle depuis des années, remontant à 2005. En 2011, Ubisoft a annoncé que Tom Clancy’s Splinter Cell, Tom Clancy’s Ghost Recon et Assassin’s Creed étaient tous prévus pour recevoir des adaptations sur grand écran. Il a même été révélé que le script était complet en 2017, avec Venin star Tom Hardy attaché à la star. Cependant, il n’y a pas eu de mises à jour sur les films depuis lors. Puisqu’une série télévisée se déroule sur Netflix, le film pourrait ne plus se produire, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé pour le moment.

Derak Kolstad a travaillé sur les trois John Wick versements qui ont été publiés. Il a récemment co-créé la série Quibi Die Hart, qui met en vedette Kevin Hart et John Travolta. De plus, il a également travaillé sur Marvel’s Le faucon et le soldat de l’hiver La série Disney +, qui devrait faire ses débuts plus tard cette année. Marvel Studios a rencontré des problèmes de production au début de l’année comme le reste du monde, il est donc difficile de savoir quand la saison inaugurale sera diffusée. En ce qui concerne la Splinter Cell série, on ne sait pas exactement quand la production commencera, même si nous devrions obtenir cette information bientôt. Variety a été le premier à rendre compte de la Splinter Cell série animée à venir sur Netflix.

