La série spin-off To All The Boys sur Kitty est en préparation chez Netflix

Couverture Pointelle Welcome to the World (70 x 90 cm)

La couverture Pointelle Welcome to the World de la marque Mamas and Papas est ultra douce et moelleuse à utiliser aussi bien dans le lit, sur le canapé, que pendant les promenades en poussette. Conseils d'entretien :- Lavable en machine à 40°C.- Sèche-linge déconseillé.