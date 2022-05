La série Spiderwick Chronicles Disney + ajoute le directeur de She-Hulk

La nouvelle série basée sur Les Chroniques de Spiderwick a finalement enfermé un réalisateur, avec Elle-Hulk‘s Kat Coiro prend en charge les deux premiers épisodes de l’émission Disney + et agit en tant que producteur exécutif de la série dans son ensemble. Ce sera la deuxième fois que les livres de Holly Black et Tony DiTerlizzi seront adaptés à l’écran, la tentative précédente étant le film de 2008 mettant en vedette Freddie Highmore dans le double rôle des frères jumeaux Jared et Simon Grace. Bien que le film ait été généralement bien accueilli, comme la plupart des films adaptés, certains fans voulaient bien plus que le court métrage livré. Cette fois-ci, ils espèrent un récit plus riche et plus étendu de l’histoire du monde magique qui se cache dans le domaine délabré de Spiderwick.

FILM VIDÉO DU JOUR

Kat Coiro arrive dans la série avec un solide ensemble de références derrière elle, de la comédie romantique de Jennifer Lopez Épouse-moiaux comédies télévisées comme Brooklyn Nine-Nine, famille moderne, il fait toujours beau à Philadelphie, de même que Éhonté et Mort pour moi. Plus tard, cet été apporte Marvel’s Elle-Hulk à Disney +, Coiro ayant agi en tant que réalisateur et producteur exécutif sur six de ses épisodes. Suite à la pression de donner vie à une série Marvel Studios, Les Chroniques de Spiderwick devrait être un spectacle tout aussi difficile à travailler.

Il a été annoncé dans le cadre de Disney + Day en novembre que la House of Mouse développait une nouvelle version de la série de livres fantastiques qui consiste à Le guide de terrain, la pierre voyante, le secret de Lucinda, l’arbre Ironwood et La colère de Mulgarathet a ensuite produit une deuxième série de livres présentant La chanson de Nixie, un problème géant et Le roi Wyrm. Black et DiTerlizzi agiront en tant que producteurs exécutifs, tandis que Clé de verouillageAron Eli Coleite sera le showrunner.





Les Chroniques de Spiderwick méritent une adaptation étendue







Les livres de Les Chroniques de Spiderwick inventez une histoire sur l’histoire des frères et sœurs Grace, des jumeaux Simon et Jared et de la sœur aînée Mallory. Lorsqu’ils emménagent dans le domaine de Spiderwick, ils découvrent une bibliothèque secrète et un brownie nommé Thimbletack, qui est leur première rencontre avec les créatures et les merveilles qu’ils vont découvrir. Le premier livre a présenté le monde des créatures fantastiques et souvent dangereuses qui habitent le monde mais ne peuvent pas être vues par de simples mortels et les volumes suivants ont vu les enfants découvrir qu’ils doivent se battre pour protéger les choses qu’ils aiment et empêcher un mal sombre de prendre le contrôle de leur vie. .

Bien que la version du film ait été généralement bien accueillie, avec seulement 96 minutes d’exécution, de nombreux détails ont été laissés de côté. Cette fois-ci, avec une série multi-saisons potentielle avec laquelle travailler, les fans devraient enfin pouvoir voir une version plus étendue du monde de Les Chroniques de Spiderwick amené à la vie. Pour l’instant, aucun casting n’a été annoncé pour la série, mais avec un réalisateur désormais attaché, il ne faudra probablement plus attendre longtemps avant de savoir quelle jeune star relèvera le défi du double rôle du Grace jumeaux dans le spectacle.









La réalisatrice de She-Hulk, Kat Coiro, déclare que le spectacle se déroule dans un « monde plus comique »

Lire la suite





A propos de l’auteur