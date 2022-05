La série Speed ​​Racer Live-Action commandée sur Apple TV+

C’est un démon sur roues, et il arrive sur Apple TV+. C’est vrai, le service de streaming a officiellement ordonné un redémarrage en direct de l’anime de course bien-aimé. Selon Deadline, la série sera produite par Bad Robot et Warner Bros. Television.

Pour l’instant, les détails ne sont pas très clairs, mais le projet sera supposément écrit par Hiram Martinez (Perce-neige) et Ron Fitzgerald (Westworld). Les deux devraient également être producteurs exécutifs / co-showrunners. La série est également en train de remplir une salle des écrivains. L’objectif est de faire une nouvelle adaptation en direct de la série manga classique des années 1960.

Coureur de vitesse a été créé comme Mach GoGoGo, une série manga de Tatsuo Yoshida, créée en 1966. Le succès du manga a donné naissance à une adaptation animée qui a duré 52 épisodes, ce qui n’a fait que gagner en popularité. L’anime a été créé à la télévision américaine en 1967 et a été renommé en l’émission que nous connaissons et aimons aujourd’hui. Au cours du processus de doublage, les personnages ont reçu leurs noms de signature Speed, Trixie, Spritle, Chim-Chim et Racer X. Les principaux efforts de montage et de doublage ont été réalisés par le producteur Peter Fernandez, qui a également écrit le doublage anglais et fourni les voix pour Vitesse, Racer X et bien d’autres. Crunchyroll Dubs (anciennement Funimation) décrit l’émission originale ci-dessous.

Speed ​​Racer est un garçon de 18 ans qui rêve de piloter sa voiture, l’incroyable Mach 5, dans des courses professionnelles à travers le monde. Lorsque les choses se compliquent et que des escrocs intrusifs l’empêchent d’atteindre la ligne d’arrivée, il trouve toujours un moyen de s’en sortir. Rejoignez Trixie, Pops, Spritle, Chim Chim et toute la bande alors qu’ils encouragent la vitesse dans les courses les plus mordantes et défiant la mort de l’histoire !

Coureur de vitesse a eu une impression durable depuis ses débuts et a eu plusieurs redémarrages et retombées depuis lors. Des bandes dessinées aux jouets, il y a toujours eu un peu de coureur courageux. 1993 a amené le public Les nouvelles aventures de Speed ​​Racer, un redémarrage entièrement produit en Amérique. Le spectacle a pris la franchise dans une direction légèrement différente, mais n’a duré que 13 épisodes au total. En 2008, la chaîne Nicktoons a présenté Speed ​​Racer : la nouvelle génération, qui était considérée comme une suite de la série. Peter Fernandez a été ramené pour exprimer un Spritle plus âgé qui forme une nouvelle génération de coureurs.

En 2008, les Wachowski ont apporté Coureur de vitesse dans la troisième dimension, à plus d’un titre. Le résultat a été une adaptation cinématographique en direct sur laquelle le public était divisé. Certains considéraient le film comme une adaptation aussi fidèle que possible, d’autres qualifiaient les visuels de maux de tête. Le film a été considéré comme un flop au box-office, gagnant un petit 94 millions de dollars par rapport à ses 120 millions de dollars. Mais au fil du temps, le film a acquis un fort culte.

Il y a de fortes chances que ce nouveau Coureur de vitesse n’aura aucun lien avec le film, ce qui pourrait être considéré à la fois comme une bonne ou une mauvaise chose selon la façon dont vous le regardez. Le film a pleinement profité des coupes et de la conception des pistes inspirées de l’anime, ce qui était l’une des raisons pour lesquelles il est devenu si apprécié. Et comme les effets spéciaux ont considérablement augmenté depuis 2008, ils seront probablement plus beaux que jamais, même avec un budget de spectacle. Nous devrons attendre et voir ce que cette nouvelle équipe nous réserve Coureur de vitesse Ventilateurs!





