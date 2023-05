La série similaire à Succession qu’il faut voir sur Netflix

Netflix

Si vous avez fini de regarder les quatre saisons centrées sur la famille Roy, nous avons une autre histoire de frère riche à regarder.



Ce dimanche, la série acclamée Succession a pris fin en HBO. Au fil des saisons, il nous a plongés dans l’univers intrigant de la puissante famille roy et leur lutte pour le contrôle de l’empire qu’ils ont construit. Avec des rebondissements inattendus, des manipulations et des trahisons, Succession Il s’est imposé comme un chef-d’œuvre de la fiction télévisée.

Pour ceux qui ont voulu voir plus d’histoires similaires, il y a une production incontournable qui fait partie du catalogue de Netflix. Il s’agit de ligne de sang, l’une des plus anciennes émissions originales de la plateforme. Dans cette série, nous explorons les secrets et les tensions de la famille rayburn dans les Florida Keys, alors que le sombre passé de ses membres menace de démêler tout ce qu’ils ont construit.

ligne de sang met en vedette un casting talentueux, dirigé par Kyle Chandler, Ben Mendelsohn et Linda Cardellini, entre autres. Ces acteurs livrent des performances captivantes, apportant profondeur et complexité à leurs personnages. Au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, nous sommes plongés dans un voyage émotionnel rempli de mystère et de conflits familiaux.

Avec trois saisons ligne de sang offre une histoire captivante qui prend de l’ampleur. Bien que la série ait été annulée, il ne faut pas la négliger car elle offre une fin satisfaisante qui vaut la peine d’être regardée car chaque épisode nous tient sur nos gardes jusqu’au tout dernier moment.

+Le film à voir avec Jeremy Strong et le style de Succession

Il y a un film qui capture le style similaire de Succession et a la présence de Jérémy Fort dans son casting : Le grand court. Ce film réalisé par adam mckay nous plonge dans l’univers de la crise financière de 2008. Par une approche audacieuse et à l’humour noir, nous suivons un groupe d’investisseurs qui découvrent le krach immobilier imminent et décident de parier contre l’économie.

