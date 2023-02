La série similaire à Outer Banks qu’il faut voir sur Netflix

in

NETFLIX

Si vous avez déjà vu la saison 3, voici des recommandations à regarder sur la plateforme de streaming. Découvrez de quoi parle chacun d’eux et regardez leur aperçu.

© IMDbOuter Banks a créé sa troisième saison sur Netflix.

La troisième saison de Banques extérieures est désormais disponible en Netflix. Avec 10 nouveaux épisodes, la série pour adolescents qui mêle drame et aventure est revenue pour raconter l’histoire qui a commencé sur une île de riches et de pauvres où un jeune homme et ses meilleurs amis recherchent un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Si vous avez déjà vu tous les chapitres, nous passons ici en revue autres séries très similaires à consulter sur le service d’abonnement.

+ Série similaire à Outer Banks sur Netflix

-Survivre à l’été

Créé par Joanna Wener et Josh Mapleston, survivre à l’été C’est l’une des séries pour adolescents que vous pouvez regarder si vous manquez déjà Banques extérieures. La fiction a 10 épisodes sur Netflix et commence lorsqu’un adolescent de New York arrive en Australie après avoir été expulsé de l’école. L’arrivée de cette jeune rebelle va faire sensation dans le cercle des surfeuses, semant la pagaille partout où elle passe.

– Élite

L’un des attraits de Banques extérieures c’est sa capacité à gérer la différence de classe à l’adolescence. Cette même chose se produit dans Élitela série espagnole créée par Carlos Montero et Dario Madrona qui commence lorsque trois jeunes de la classe inférieure arrivent à Las Encinas, l’école la plus exclusive de la région. Malgré les privilèges des étudiants, ils devront faire face à différentes enquêtes lorsqu’une série d’homicides se produira parmi les membres de l’institut. Il a six saisons sur Netflix.

-Sur mon bloc

Dans Banques extérieures, quatre jeunes sont les protagonistes du drame adolescent. La même formule est répétée dans Sur mon blocla série avec quatre saisons développé par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft. Cette fois, l’histoire tourne autour de quatre garçons d’un quartier dangereux de Los Angeles qui ont mis leur amitié à l’épreuve en commençant l’année scolaire ensemble.

– A trois mètres sur le ciel

Inspiré du roman Federico Moccia, A trois mètres sur le ciel C’est une production italienne de trois saisons. Son intrigue se déroule sur la côte adriatique, un endroit où deux jeunes adultes d’univers très différents tombent amoureux lors d’un été très particulier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?