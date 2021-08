La série Shudder Behind the Monsters explore en profondeur six icônes de l’horreur

Récemment, le service de streaming d’horreur appartenant à AMC, Shudder, en a donné plus pour votre argent et il semble que leur dernier ajout à leur vaste bibliothèque de documentaires d’horreur va faire le bonheur de nombreux fans de genre. Intitulé Behind The Monsters, Deadline a rapporté que la série originale a été commandée par Shudder pour présenter six épisodes dédiés aux plus grands personnages qui se sont frayés un chemin dans les cinémas, et bien que d’autres suivront probablement, ils démarrent avec six des les plus grands noms de l’horreur : Michael Myers, Jason Vorhees, Freddy Krueger, Chucky, Pinhead et Candyman.

Chacun des monstres d’horreur éclaboussés de sang aura son propre épisode, et bien qu’ils soient tous là depuis assez longtemps pour avoir figuré dans plusieurs « making of » de documentaires et de séries biographiques, Shudder pense qu’il y a encore plus à dire sur la création et l’inspiration derrière les six tueurs en série de démons les plus prolifiques de l’histoire. Pour tout fan d’horreur, il y a toujours plus à savoir et à voir, et après avoir regardé certains des précédents documentaires originaux de Shudder, ils ne sont souvent pas plus exhaustifs et approfondis.

Alors que les fans d’horreur endurcis qui ont grandi en étant hantés par ces personnages, il n’y a peut-être pas grand-chose que nous ne sachions pas à leur sujet, mais il y a une toute nouvelle génération qui peut ne pas être pleinement consciente de l’endroit où la plupart d’entre eux ont commencé. Jason et Freddy n’ont pas été vus à l’écran depuis plus d’une décennie grâce à de multiples raisons juridiques, alors qu’il y a eu des redémarrages de Chucky et Halloween au cours des dernières années et de nouvelles Hellraiser et Bonbon à venir, c’est donc probablement le bon moment pour donner une longue leçon d’histoire à ceux qui croient que ces nouvelles incarnations sont là où tout a commencé pour ces abominations vieilles de 30 à 40 ans.

Comme beaucoup de documentaires de Shudder, la série présentera des interviews d’écrivains, de réalisateurs et de stars des films originaux qui ont créé ces personnages, ainsi que divers experts et fans, y compris d’autres cinéastes, créateurs de podcasts, biographes et écrivains d’horreur qui discuteront des personnages et leur impact sur l’histoire du cinéma à travers les décennies. le frisson Horreur Noire La série est un modèle probable pour la série, et tout le monde découvrira probablement quelque chose qu’il ne savait pas auparavant lorsque la plongée en profondeur sera plus profonde que n’importe quel autre documentaire.

La liste non exhaustive des participants aux six épisodes ressemble à ceci :

Candyman, avec des interviews de l’original Bonbon réalisateur Bernard Rose et stars Tony Todd et Virginia Madsen et Bonbon (2021) Réalisateur Nia DaCosta.

Chucky, avec des entretiens avec Un jeu d’enfant (1988) créateur/écrivain Don Mancini, réalisateur Tom Holland et star Catherine Hicks, avec la voix de Chucky, Brad Dourif lui-même.

Jason Voorhees, y compris des entretiens avec l’acteur Jason de longue date Kane Hodder et la légende des effets spéciaux Tom Savini.

Michael Myers, avec des interviews de l’acteur Nick Castle de Halloween et le nouveau Halloween films de Blumhouse, ainsi que Halloween (2018) cascadeur James Jude Courtney.

Freddy Krueger, y compris des entretiens avec Freddy (1984) et Le nouveau cauchemar de Wes Craven (1994) met en vedette Heather Langenkamp et Lin Shaye, ainsi que le concepteur d’effets spéciaux Jim Doyle, et qui ne s’attendrait pas à une apparition de Robert Englund qui est toujours un grand amoureux du genre et du personnage.

Pinhead, y compris une entrevue avec Hellraiser l’acteur Doug Bradley et d’autres.

Le premier épisode de la série arrivera sur Shudder le 26 octobre, juste à temps pour Halloween, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine par la suite.

Sujets : Frisson, Freddy Krueger, Michael Myers, Chucky, Candyman