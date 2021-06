La série She Hulk de Marvel trouve le super méchant Titania dans Jameela Jamil

Avec le succès de la première série WandaVision, Faucon et celui qui vient de commencer LokiSérie avec Tom Hiddleston de Marvel Cinematic Universe, Marvel travaille déjà sur une autre série MCU pour le fournisseur de streaming Disney Plus a commencé. Cela inclut également la nouvelle série She-hulk avec l’actrice principale Tatiana Maslany en tant qu’héroïne du titre et cousine du légendaire monstre vert Hulk.

Alors que la production prend forme, il est désormais clair qui Adversaire de la nouvelle héroïne devient : l’actrice Jameela Jamil (« The Good Place ») se glisse dans le rôle de celle connue des comics Super méchant Titania.

Qui est le nouvel adversaire Titania ?

Connue dans les bandes dessinées sous le nom de Mary MacPherran, la méchante Titania grandit comme une petite fille timide qui est souvent négligée ou intimidée par les autres. Des années plus tard, la jeune femme aigrie apprend que Chef méchant Docteur Doom savoir qui lui donne l’opportunité de riposter enfin. Il transforme Mary en Titania, grande et super forte, qui considère l’héroïne She-Hulk comme une rivale et la combat à plusieurs reprises.

Le super-héros She-Hulk se moque souvent du méchant Titania dans Marvel Comics. © Marvel Comics

She-Hulk : les premiers détails de l’histoire de la série

La nouvelle série Marvel parle de l’avocat Jennifer Walters, un cousin du scientifique Dr. Bruce Bannière. Lorsque la jeune femme est grièvement blessée suite à un accident, Bruce lui fait don de son sang et lui donne involontairement des pouvoirs surnaturels : elle devient verte, possède une force surhumaine et est quasiment invincible. A partir de là, il devient le nouveau plutôt involontairement Super-héros She-Hulkqui suit les traces de son cousin. Mais contrairement à Bruce, elle peut contrôler sa transformation en monstre vert et ses accès de colère.

Retrouvailles avec l’acteur de Hulk Mark Ruffalo

Pour le plus grand plaisir des fans, il y aura des retrouvailles avec Mark Ruffalo en tant que Hulk préféré du public dans la série. Les autres files d’attente jusqu’à présent comprennent:

Tatiana Maslany (« Orphan Black ») comme Jennifer Walters alias She-Hulk

(« Orphan Black ») comme Renée Elise Goldsberry (« Carbon altéré ») en tant que Amélie

(« Carbon altéré ») en tant que Gingembre Gonzague (« Ted ») en tant que meilleur ami de Jennifer

(« Ted ») en tant que meilleur ami de Jennifer Tim Roth comme Emil Blonsky alias Abomination (du film « L’Incroyable Hulk »)

comme (du film « L’Incroyable Hulk ») Marc Ruffalo comme Bruce Banner alias Hulk

La série Marvel comprend dix épisodes et est développé par Jessica Gao (Rick et Morty). Le réalisateur est Kat Coiro. On ne sait pas encore quand « She-Hulk » sera présenté en première à Disney Plus. Une sortie est prévue au cours de la Année 2022.