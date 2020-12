La série Samsung Galaxy S21 pourrait être lancée le 14 janvier, les spécifications de l’appareil photo Galaxy S21 Ultra et Galaxy S21 Plus ont été divulguées

Tendance FP09 déc.2020 16:17:25 IST

Des images du Samsung Galaxy S21 Ultra et du Galaxy S21 + ont été divulguées, révélant les spécifications de l’appareil photo des prochains produits phares de Samsung. Une vidéo sur la chaîne YouTube Sakitech a révélé les appareils sur une vidéo qui met en évidence une partie du matériel de caméra que l’appareil offrirait, comme Pointé par 9to5Google. Selon le rapport, les produits phares du Samsung 2021 Galaxy seront apparemment lancés le 14 janvier. De plus, le Galaxy S21 Ultra serait doté d’une configuration à quatre caméras et d’un système de mise au point automatique.

Les produits phares du Galaxy 2021 porteraient un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra-large de 12 MP et deux appareils photo zoom 10 MP, l’un avec un zoom 10X et l’autre 3X.

La fuite met également en évidence la configuration de la caméra Galaxy S21 +. L’appareil est beaucoup plus petit et moins équipé de spécifications. Les spécifications confirmées de l’appareil incluent une configuration à trois caméras comprenant un capteur principal de 12 MP, un capteur ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. Sakitech a déclaré que le Galaxy S21 standard arborerait les mêmes caméras que celle du S21 +.

La fuite souligne également que les deux appareils auront des finitions mates.

Il y a quelques jours, le pronostiqueur Ishan Agarwal révélé que le Samsung Galaxy S21 Ultra comportera un écran de 6,8 pouces avec écran Dynamic AMOLED 2X. Ce rapport indiquait également que le département de la caméra était énorme car il dispose d’une caméra arrière principale de 108 MP. Cependant, le rapport suggère que le téléphone aura également une caméra selfie de 40 MP. Le produit sera puissant dans le département cellulaire car il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂