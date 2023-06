La série ROMANTIC PRIME VIDEO qui est la PLUS VUE et qui lancera sa deuxième saison

in

Première vidéo

Prime Video ne cesse de réussir avec ses séries et ses films. Bien que, maintenant, celui qui attire tous les regards soit un strip romantique. la connaître.



© Prime VidéoLa série romantique de PRIME VIDEO

le catalogue de Première vidéo C’est, jusqu’à présent, l’une des plateformes de streaming les plus variées. Et, parmi tout ce contenu, il y a des séries et des films qui marquent les téléspectateurs au point qu’ils deviennent une grande rage. En fait, il y en a un qui, malgré le temps qui passe, continue de l’être.

De plus, c’est pourquoi, selon le site Flix Patrol, continue d’être l’une des productions les plus regardées. Malgré le fait qu’elle a été créée l’année dernière, cette série est sur le point de dominer le top 10 juste avant la première de sa deuxième saison. Sachez de quelle bande il s’agit.

La série ROMANTIC de PRIME VIDEO qui est un succès :

Bien que Prime Video propose différents types de séries, c’est celle qui continue de captiver le public. Il s’agit de l’été je suis tombé amoureuxla fiction mettant en vedette Lola Tung et basée sur les livres du même nom de Jenny Han. Cette histoire a été créée sur la plateforme l’année dernière et, même ainsi, selon Flix Patrol, c’est l’une des productions les plus reproduites.

La première saison de l’été je suis tombé amoureux Il occupe la deuxième place de la liste et continue dans le top 10 sur un total de 749 pays. Pourtant, avec ces chiffres, ne peut pas surmonter Citadelle qui, à l’heure actuelle, est la bande la plus regardée sur Prime Video avec 849 reproductions.

Il convient de noter que les deux séries originales de Prime Video lanceront bientôt une deuxième saison. Quant à L’été que j’ai tomber amoureuxles fans le savent déjà La fiction reviendra le 14 juillet et, après avoir connu la date de sortie, ils ont reproduit à nouveau la première édition, la prenant ainsi, une fois de plus, au top.

