La série Rogue One Disney + consiste à retarder le sort de Cassian Andor taquine Diego Luna

Diego Luna a fourni une mise à jour sur le tant attendu Rogue One Prequel séries. Le succès de The Mandalorian a Guerres des étoiles des fans très curieux de l’avenir de la franchise sur petit écran. Jon Favreau et Dave Filoni ont pu ramener le monde dans ce que George Lucas a initialement créé, qui semble à la fois familier et nouveau. Inutile de dire que les espoirs sont grands pour le reste des émissions en route vers Disney +.

Dans une nouvelle interview, Diego Luna a été interrogé sur le Rogue One Prequel séries. De toute évidence, l’acteur ne pouvait pas en dire grand-chose, mais il a pu sortir un peu d’informations. « C’est essentiellement tout ce que vous devez savoir pour comprendre Rogue One, « Dit Luna. » L’histoire du personnage avant. Je peux gâcher la fin, je suppose! « Luna fait référence à la fin de Rogue One, ce qui ne s’est pas très bien passé pour tous les personnages.

le Rogue One Prequel La série a déjà une fin définitive pour Cassian Andor, que Diego Luna aime. « C’est bien d’entrer dans une histoire dont vous connaissez déjà la fin », a ajouté l’acteur. « Maintenant, vous pouvez prendre les nuances et les couches. Je pense que c’est amusant de faire quelque chose qui ne consiste pas seulement à arriver à la fin. Il s’agit de retarder cela. » Quant à quand Guerres des étoiles les fans pourront voir à quoi Luna fait référence, ce qui n’est pas clair pour le moment. On disait auparavant que la production de la série préquelle allait commencer en novembre, mais cela ne s’est pas encore produit, ce qui signifie que le tournage commencera probablement au début de l’année prochaine.

Il a été rapporté que Toby Haynes dirigera les trois premiers épisodes de la Rogue One Prequel séries. Tony Gilroy, qui a travaillé sur le film, était à l’origine attaché à la réalisation, mais aurait démissionné en raison de problèmes de voyage. On pense que Haynes figurait en bonne place sur la liste de Disney et Lucasfilm pour diriger les épisodes ultérieurs de la saison et Gilroy sera toujours fortement impliqué en tant que showrunner et producteur exécutif. Cela étant dit, nous n’avons toujours pas de date de sortie concrète du studio, bien que tout cela puisse changer dans les semaines à venir.

En plus de Rogue One Prequel série, Disney + a également plus de The Mandalorian sur le chemin, avec le tant attendu Obi Wan Kenobi série, qui devrait commencer à tourner le mois prochain. Leslye Headland travaille également sur sa propre série dirigée par des femmes, puis il y a les rumeurs d’un possible Boba Fett séries. Il a même été dit qu’Ahsoka Tano aurait aussi sa propre série. Cependant, ces deux derniers titres n’ont été officiellement confirmés par personne chez Lucasfilm ou Disney. En attendant une confirmation supplémentaire, vous pouvez consulter l’interview complète de Diego Luna ci-dessus, grâce au Jimmy Kimmel Live! Chaîne Youtube.

Sujets: Rogue One, Star Wars, Disney Plus, Streaming