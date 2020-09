La série Realme Narzo 20, un téléviseur intelligent de 55 pouces sera lancé en Inde au quatrième trimestre 2020

Tendance FP07 sept. 2020 13:52:40 IST

Lors de l’IFA 2020, la semaine dernière, Realme a organisé sa conférence sur la marque 2020, au cours de laquelle il s’est penché sur son parcours de deux ans et a partagé la stratégie de marque et la planification des produits à venir.

Realme a annoncé qu’au quatrième trimestre 2020, Realme prévoyait de lancer son premier téléviseur de 55 pouces avec une large gamme de couleurs, des écouteurs sans fil et TWS ANC pour populariser la technologie ANC, les smartphones moyens et haut de gamme, les caméras intelligentes ainsi que les ampoules intelligentes. La société a également confirmé qu’elle lancerait la série Realme Narzo 20 en Inde dans les mois à venir.

L’un des plus grands points à retenir de l’événement a été l’annonce de la nomination de Madhav Sheth du poste de PDG de Realme India au poste de vice-président de Realme et de PDG de Realme Inde et Europe pour poursuivre une croissance rapide en Europe.

S’exprimant lors de l’événement, Sheth a déclaré: «C’est un grand défi et aussi un nouveau départ pour moi d’être responsable à la fois du marché européen et indien. Realme s’est engagé à construire une stratégie «Une Europe». Nous nous concentrerons sur l’Allemagne en tant que nouveau siège européen et viserons à faire partie du TOP 5 en Europe en 2021. »

Selon un communiqué de presse, la marque a révélé qu’au cours des deux dernières années, elle avait lancé une gamme complète de produits conçus pour les jeunes à un prix plus abordable.

Révélant son plan pour les appareils 4G, Realme a déclaré que ses 3 gammes de produits répondront à des demandes différentes pour un public différent.

Ceux-ci incluent la série Realme C qui se concentre sur le méga écran et la batterie puissante pour un divertissement complet et une qualité haut de gamme. Ensuite, il y a la série Realme Number qui est la meilleure pour le chargement du flash et l’imagerie, et est plus légère et plus fine.

La marque a mentionné que le 3 septembre, elle a lancé le Série Realme 7 en Inde avec la caméra Quad 64 MP de 2e génération et la charge SuperDart sous la série Number.

Et enfin, il y a la série Realme Narzo qui est personnalisée pour ceux qui aiment jouer à des jeux.

Realme a également annoncé que depuis 2020, il se positionne pour être un vulgarisateur de la 5G et a lancé un certain nombre de smartphones 5G. La marque a exprimé son intérêt pour la mise à niveau de la planification des produits 5G et le déploiement de la 5G à l’échelle mondiale dans les 2 à 3 prochaines années.

Realme a déclaré que les appareils qu’il avait lancés pour réaliser cet exploit incluent la série Realme V pour résoudre l’anxiété de batterie faible à l’ère 5G avec une charge flash et une méga batterie. T

Le fabricant de smartphones a également révélé qu’il s’était concentré sur la stratégie produit «1 + 4 + N» pour lancer plus de 50 produits AIoT en 2020 et 100 en 2021 pour faire de l’AIoT une partie de la vie quotidienne et abordable.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂