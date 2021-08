La série qui vous fera oublier Outlander and the Crown

Les nouvelles générations ont commencé à manifester un certain intérêt pour les matériaux vintage et Netflix s’en est fait l’écho, c’est pourquoi, aujourd’hui, les séries se déroulant dans les décennies anciennes sont sa nouvelle marque de fabrique. Cependant, il convient de noter qu’il y en a deux qui sont devenus les plus spéciaux : Étranger Oui La Couronne.







Au-delà de ça Étranger combine le cadre d’époque avec la fiction et La Couronne Il se base justement sur l’histoire réelle de la monarchie, les deux strips font partie du catalogue Netflix et, malgré le passage des années et des saisons, les internautes continuent de les choisir. Quant au premier, il compte déjà cinq saisons et le second ne compte encore que quatre éditions.







Cependant, jusqu’à l’année prochaine, aucune des deux productions ne renouvellera sa saison. Pour sa part, l’équipe de Étranger Il a déjà confirmé que la sixième partie n’arrivera sur Starz Play qu’en 2022 ce qui suppose qu’elle ne sortira sur Netflix qu’en 2023 et, d’autre part, La Couronne Le tournage de la cinquième saison a commencé, il y a quelques semaines à peine, qui est devenu l’un des plus controversés et certaines photos de celle-ci ont déjà fuité.

C’est pourquoi, pour réduire l’attente des nouveaux chapitres qui arriveront des deux bandes, il existe déjà une série idéale pour les fans des deux. Il s’agit de Règne qui, ainsi que La Couronne raconte l’histoire d’une royauté et, ainsi que Étranger, parle de l’histoire des Stuart, plus précisément de Marie, la reine d’Écosse qui doit quitter le couvent dans lequel il a vécu en France, pour épouser Francisco II de France.

Les protagonistes de Reign. Photo : (La CW)



Il y a quatre saisons qu’il a Règne, qui a d’abord été diffusé par The CW, mais maintenant il se rapproche de Netflix et ce sera le 18 décembre prochain quand il l’ajoutera à son catalogue. Avec Adelaide Kane, Toby Regbo, Megan Follows et Rose Williams, cette série ne cesse de récolter des succès à travers le monde et, en fait, c’est la combinaison parfaite entre Étranger Oui La Couronne.