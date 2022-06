La série qui va choquer ceux qui ont des problèmes avec Lightyear

Nickelodéon

Pixar a présenté il y a une semaine un nouveau film dans la saga de histoire de jouet. Les critiques positives ont été éclipsées par un baiser entre deux femmes à l’écran.

©IMDBLe box-office de Lightyear n’a toujours pas répondu aux attentes.

Le 16 juin dernier, Pixar retour au cinéma après deux ans d’absence. C’était main dans la main Année-lumièrele spin-off de histoire de jouet qui a précédé trois premières consécutives qui sont allées directement à Disney+: Âme, Lucas Oui Devenir rouge. Avec environ 76 % d’approbation en Tomates pourriesle film réalisé par Angus Mc Lane eu un accueil plus qu’acceptable. Jusqu’à présent, le film n’a rapporté que la moitié des 200 millions de dollars qu’il a coûtés.

Au delà de ça, Année-lumière avait un grave problème avec certains des esprits les plus conservateurs qui pullulent sur les réseaux. Dans l’une des séquences les plus émouvantes du film, on voit Commander Alisah Hawthornele meilleur ami de Buzz l’Éclairembrasser une autre femme. Cela a rapidement circulé sur Internet avec l’affiche « idéologie du genre » au-dessus. Mais que penseraient ces gens de dessins animés encore plus disruptifs ?

Entre 1998 et 2005, Nickelodéon a publié une caricature très particulière et complètement déconnectée de la logique qui, appliquant cette vision rétrograde de ceux qui remettent en question le baiser de Année-lumière, cela pourrait facilement générer de la confusion chez les plus petits. Nous parlons d’un dessin animé qui a été créé par peter hannan pour le signal mentionné et qui se caractérisait par une ambiance plutôt acide.

Il s’agit de chat chienla série de Nickelodéon qui a duré près de 70 épisodes et centré sur un chat et un chien qui étaient joints à l’abdomen. Le nombre de questions logiques qui découlent de cette prémisse est innombrable, mais cela n’a pas empêché qu’elle soit l’une des émissions les plus regardées de Nickelodéonet encore moins divertir toute une génération d’enfants avec ses aventures.

+ Les autres bisous dont ils ne parlent pas

Le monde de l’animation regorge de démonstrations d’affection entre personnages du même sexe. Il suffit de revoir les caricatures des Looney Tunes pour trouver d’innombrables exemples où l’on peut voir lapin de bogues embrasser Elmer ou même à lui-même Michael Jordan dans le premier film Space Jam.

