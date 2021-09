La série qui s’est terminée il y a près de 5 ans et arrive maintenant sur HBO Max

L’arrivée de nouveaux plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney + permet d’accéder à contenu original plus qu’intéressant. Des productions de haut niveau, une qualité d’image conçue pour être reproduite sur un appareil et des épisodes construits pour pouvoir se moquer marathon ils font déjà partie de notre quotidien. Mais il ne s’agit pas seulement de nouveaux ajouts au catalogue, mais aussi de revoir ceux productions qui ont eu leur première il y a des années et qu’ils étaient un vrai Succès. Une excellente occasion de revoir tout ce contenu.







Dans ce sens, HBO Max présentera en première une série qui a commencé à diffuser ses derniers épisodes en 2016 et depuis on n’en voit plus à l’écran : Jolies petites menteuses. Aussi connu en espagnol comme Belles menteuses, ce drame chargé de mystère a été lancé à travers Famille ABC il y a 11 ans et présentait des visages incontournables aujourd’hui : Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchel et Sasha Pieterse.

D’après le roman homonyme de Sara Shepard, Jolies petites menteuses a été développé par Marlène roi et raconte l’histoire de cinq amis nés dans la ville fictive de bois de rose qui subissent la disparition de l’un d’eux. Mais ce n’est pas tout : une personne anonyme se faisant appeler « À« Commence à les menacer à travers différents messages et promet d’exposer les secrets les mieux gardés des adolescents.







Ce contenu est, sans aucun doute, un grand pari de HBO Max qui vous permettra de nouvelles générations se rapprocher de la série qui a battu des records d’audience et qui a réussi à diffuser jusqu’à sept saisons. Tous seront disponibles à partir de ce mois dans le service d’abonnement et une nouvelle saison sera bientôt ajoutée en tant que retombées.

Au 2013, le réseau de télévision a diffusé 10 épisodes de Ravenswood, une fiction qui a essayé de prendre l’histoire originale comme point de départ mais a été annulée car elle ne répondait pas aux attentes. Quelque chose de similaire s’est produit dans 2019: créé le retombées Pretty Little Liars : les perfectionnistes et ça n’a pas marché non plus. Mais puisque la troisième fois fait le charme, HBO Max prépare déjà la première de Pretty Little Liars : le péché originel, qui comportera 10 épisodes et il sera vedette Chandler Kinney et Maia Reficco.