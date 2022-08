La série qui se déroule dans le même univers que Riverdale

in

Le showrunner de la série The CW a confirmé que d’autres fictions font partie du même univers. Découvrez de quoi il s’agit et où vous pouvez regarder ses épisodes !

©IMDBRiverdale est diffusé depuis 2017, inspiré d’Archie Comics.

Si on parle de séries ados, il y a une fiction qui a réussi à rester d’actualité pendant plus de cinq ans : Riverdale. Basé sur les personnages de Archie BDc’était en 2015 quand La CW commence le développement de cette production qui éblouit le jeune public. Et bien que dans les épisodes récents, l’intrigue ait changé, la vérité est que l’essence est très similaire à celle qui a fait tomber les fans amoureux au début de l’émission. Mais ce que peu ont remarqué, c’est que une autre série se déroule également dans le même univers.

Le premier épisode de Riverdale est arrivé en 2017 avec une prémisse clé : un groupe d’adolescents d’une petite ville, explorent les vérités les plus cachées de ce qui semblait être un endroit sans grands chocs. Bien qu’il ne s’éloigne pas trop des autres émissions de télévision pour adolescents, il a réussi à attirer suffisamment d’attention pour devenir un favori des fans. Une autre fiction tente de reproduire cet événement. Pouvez-vous imaginer ce que c’est?

On parle de Pretty Little Liars : Péché originel, le reboot de la série avec Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell et Sasha Pieterse. Maintenant, une nouvelle génération de jolies petites menteuses est sous les projecteurs. Dans cette nouvelle production, qui diffuse de nouveaux épisodes tous les jeudis sur hbo maxun nouveau groupe d’amis est introduit en essayant de se débarrasser d’un harceleur particulier.

Tellement de Riverdale Oui Pretty Little Liars : Péché originel ils sont liés grâce à leur créateur. Il s’agit de Roberto Aguirre Sacasa, le créateur d’Archie Comics qui a présenté l’idée originale de la première série et qui développe actuellement la dernière. Ayant le même esprit derrière chaque projet, la vérité est que de nombreux facteurs se répètent. Dans les deux cas, il s’agit de jeunes protagonistes, qui vivent dans une petite ville et qui enquêtent sur des mystères. Dans les chapitres récents, il y a eu des clins d’œil sans fin entre les deux productions.

Maintenant, la confirmation tant attendue est arrivée. Dans l’une des scènes, des personnages de la série mettant en vedette KJ Apa sont mentionnés. Son créateur a expliqué dans une conversation avec TV Line : «Nous avons d’abord présenté le dialogue comme ceci. J’ai supposé qu’ils ne nous laisseraient pas faire une référence à Riverdale puisque c’était une production complètement différente, mais ils nous ont laissé la garder. alors oui je suppose exister dans le même univers”.

