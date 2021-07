La série qui peut détrôner Bridgerton !

Les adeptes de Bridgerton Ils attendent la première de la deuxième saison de la série qui aura lieu à la fin de cette année ou au début de 2022 sur Netflix. En attendant, quelques nouveautés vont vous remonter le moral : un programme aux caractéristiques similaires arrivera sur une autre plateforme de streaming. paon a annoncé qu’il s’immergerait dans la datation d’époque dans le monde du film Orgueil et préjugé 2005.

La plateforme a annoncé qu’elle développait déjà une série sous le titre Orgueil et préjugés : une expérience romantique, où un protagoniste Elle cherche son duc au sein d’une expérience sociale complexe qui se déroulera dans l’Angleterre d’autrefois.

Bridgerton aura de la concurrence







Le spectacle mettra en vedette la présence de un groupe de candidats éligibles qui feront de leur mieux pour séduire le premier rôle féminin et conquérir sa cour pour devenir ainsi le nouveau duc qui possède le cœur de la femme chanceuse qui vit ce jeu de séduction.

La protagoniste et ses prétendants passeront toutes ces expériences dans un château à la campagne, avec des collines ornant des paysages incroyables, pour que tout cela ressemble le plus possible à un rêve devenu réalité. Il y aura des promenades en chariot, du tir à l’arc et à la flèche, des bateaux sur le lac et des cartes romantiques !

De cette façon, la protagoniste et ses prétendants découvriront si ces nouvelles expériences sont la meilleure raison pour que l’amour naisse dans un contexte qui, apparemment, ne pourrait pas être meilleur.