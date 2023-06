La série qui fait fureur chez les fans de FEATHERWEIGHT et CORRIDOS TUMBADOS

in

Cette série présente l’un des artistes qui ont inspiré la carrière musicale de Featherweight.



© HBOMaxLa série HBO Max qui reconnaît les corridos allongés

Les chansons mexicaines qui sont devenues une tendance sont sans aucun doute les corridos guerriers ou couchéspar exemple est la récente collaboration que Featherweight a fait avec le Bizarrap argentin ou la vidéo de Bad Bunny chantant ‘AMG’mais ce genre atteint maintenant aussi le petit écran, nous vous disons ici qui est la série que vous devez voir si vous êtes fan de cette musique et de ses plus grands représentants tels que Natanael Cano.

Natanael Cano est considéré comme « le roi des corridos menteurs » et l’un des artistes qui ont inspiré la carrière musicale de Featherweightc’est pourquoi il est une référence dans le genre et a maintenant fait ses débuts d’acteur.

La série qui reconnaît les corridos allongés

Si vous êtes un fan des corridos allongés, vous ne devriez pas manquer la série HBO Max VGLY, une histoire sur la façon dont la musique urbaine trouve sa place dans l’industrie du disque et où Natanael Cano a une participation spéciale.

VGLY de HBO Max suit un groupe d’amis de Mexico qui veulent sortir de l’anonymat et percer avec sa proposition dans la scène musicale urbaineIls veulent enfreindre les règles établies, mais la route n’est pas facile et ils devront faire face à de nombreuses complications avec le quartier et le monde de la musique en général.

Qui sont les acteurs de Vgly ?

Le casting principal de la série HBO Max VGLY est :

Benny Emmanuel est Vgly

Juan Daniel García Treviño est Flex

Nathanaël Cano est Lil Vato

Sasha Gonzalez est Data

Alex Lake est Bulle

Jessica Vite est Triana

Isaac Bravo est un cheval de Troie

Cid Vela est Les Ceviches

Yatzini Aparicio est Io

L’œuf de Simpson est l’œuf de Simpson

Bodine Koehler est Bodine Koehler

